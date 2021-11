Savona, inaugurata in via Paleocapa una panchina rossa contro la violenza sulle donne

È stata inaugurata questo pomeriggio in via Paleocapa a Savona una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne che si va ad aggiungere a quella già inaugurata da parte di Telefono Donna ieri sotto il porticato del palazzo della Provincia.

Lo Zonta Club Savona ha voluto aderire alla Giornata internazionale a contrasto della violenza prevista per domani, giovedi 25 novembre, dipingendola di rosso, grazie al contributo del comune, in quanto è il colore che simboleggia la violenza esercitata sulle donne e ricorda come i femminicidi continuino pressoché quotidianamente in tutta Italia e nel mondo e come non se ne debba parlare solo in occasione dell'anniversario.

Tutta l'attività di Zonta Club Savona è finalizzata alla creazione di Service rivolti a donne bisognose di aiuto in ambito sociale, economico, professionale, scolastico e culturale. Zonta Club of Savona Area è membro di Zonta International, una organizzazione mondiale di professioniste e dirigenti che lavorano insieme per migliorare lo status della donna attraverso azioni di service e advocacy; Zonta International è stata costituita l’8 novembre 1919 a Buffalo da donne che ricoprivano ruoli inconsueti per il tempo in cui vivevano: professioniste e non solo madri e casalinghe. Oggi Zonta International è un’Organizzazione non Governativa, unico Club di Servizio ad avere Status consultivo permanente presso l’ONU a partire dalla sua istituzione.