Trattativa per la cessione di Tim. Cgil e Slc Savona: "Priorità salvaguardare i livelli occupazionali"

"L'intenzione del fondo KKR di effettuare una possibile operazione sulle azioni di Tim attraverso un’offerta pubblica di acquisto sul 100% delle azioni ordinarie e di risparmio della Società, presentata al cda di Tim in data 21 novembre 2021, rischia di compromettere il progetto della rete unica avviato con il memorandum d'intesa di fine agosto 2020 tra Tim e Cassa Depositi e Prestiti". Così in una nota le segreterie di Cgil e Slc Cgl Savona.

Dal sindacato ricordano come tale evento venga "accolto positivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che nel comunicato stampa 217 del 21 novembre 2021 dichiara come 'l'interesse di questi investitori a fare investimenti in importanti aziende italiane è una notizia positiva per il Paese. Se questo dovesse concretizzarsi, sarà in primo luogo il mercato a valutare la solidità del progetto'".

"Dallo stesso comunicato - continuano - si apprende con stupore che per il Governo è sufficiente osservare e valutare attentamente il responso del mercato, al fine di ottenere il rapido completamento della connessione con banda ultralarga del Paese, secondo quanto prefigurato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con salvaguardia e crescita dell'occupazione".

"Riteniamo tale atteggiamento sbagliato ed incomprensibile - affermano Cgil e Slc Cgil - Le infrastrutture di Tlc sono un asset strategico per il Paese e solo un ruolo attivo del Governo può garantire il bene delle stesse e della collettività, non il mercato. La fase pandemica ha portato alla luce lo stato di arretratezza delle infrastrutture di Tlc italiane che vede come principale causa la nefasta privatizzazione di Telecom. Ad oggi, l'obiettivo del superamento del digital divide è ancora lontano".

"In questo momento per Cgil e Slc di Savona la priorità assoluta è la tutela dell'occupazione della capogruppo Tim e di tutte le società del gruppo che ad essa fanno riferimento - ribadiscono - Tale obiettivo può essere raggiunto solo con una progetto industriale che veda Tim protagonista del cambiamento digitale, per il bene dei lavoratori e del Paese tutto".

"Richiamiamo, quindi, il Governo alle proprie responsabilità di tutela delle infrastrutture di Tlc e dell'occupazione del settore stesso" concludono.