Albenga, parcheggi gratis per tutto il weekend del Black Friday

Parcheggi blu gratis per tutto il weekend ad Albenga in occasione del Black Friday. Questa l'iniziativa promossa dall'assessore al commercio Mauro Vannucci e volta ad andare incontro ai commercianti e cittadini, residenti e non, che potranno spostarsi per la città senza il timore di dimenticare la scadenza del ticket del parcheggio.

Afferma l'assessore al commercio Mauro Vannucci: "Con questa iniziava abbiamo volto dimostrare la nostra vicinanza ai commercianti facendo in modo che gli avventori degli splendidi negozi di Albenga, non abbiano difficoltà a parcheggiare le loro vetture e possano godere a pieno e in tutta tranquillità di una giornata di shopping tra le vie cittadine, il tutto senza il patema d'animo dato dal timore di dimenticare la scadenza del ticket del parcheggio. A domani, venerdì 26 e per tutto il weekend, dunque la sosta negli stalli blu in tutto il territorio comunale sarà libera e gratuita".

Questa è solo una delle iniziative che l'assessore al commercio, i collaborazione con gli uffici, sta portando avanti per valorizzare tutte le diverse realtà presenti ad Albenga.

"Con l'ufficio commercio si sta vagliando la possibilità di realizzare un albo delle attività storiche di qualsivoglia natura della città di Albenga quale riconoscimento dell'impegno dei titolari d tutte le attività che, da anni, rappresentano l'economia della città grazie al loro impegno" conclude Vannucci.