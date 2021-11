Violenza donne, eurodeputate Lega in aula con la mascherina rossa

Nel corso della plenaria di Strasburgo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le europarlamentari della Lega, su iniziativa di Isabella Tovaglieri, hanno indossato una mascherina rossa per manifestare solidarietà a tutte le donne vittime di violenza e per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema così importante.

"Abbiamo voluto mandare il nostro messaggio di vicinanza a tutte le donne che hanno subito o stanno subendo forme di violenza. L’impegno concreto della Lega per le donne va ben oltre questa giornata di sensibilizzazione, per noi il 25 novembre è ogni giorno", dichiara Isabella Tovaglieri, eurodeputata lombarda, componente della commissione Femm del Parlamento europeo.