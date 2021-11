Albenga piange l’avvocato Cosimo Costa

Albenga piange la scomparsa dell’avvocato Cosimo Costa, di 93 anni, personaggio illustre nell’ambito della cultura nazionale, presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri ed ex consigliere comunale per ben 19 anni a partire dal 1956.

Ultimamente la sua salute si era indebolita, “Ma la sua mente è rimasta lucida, sino all'ultimo istante della sua vita, trasmettendo amore a tutti i suoi cari”, ha detto la moglie Josepha.

Nato a Genova nel 1928, dopo la laurea in Giurisprudenza iniziò l’esercizio della professione di avvocato, ricevendo nel 2005 dal Consiglio dell’Ordine la Medaglia d’oro per gli oltre cinquant’anni di professione.

Già da giovanissimo, Cosimo Costa accompagnava il padre, fondatore con Nino Lamboglia della Società Storico Archeologica Ingauna, che darà origine all’Istituto di Studi Liguri, a visitare scavi e restauri. Successivamente, quando era uno studente universitario, partecipava come segretario della Sezione Ingauna dell’Istituto a tutti gli eventi che hanno segnato per Albenga e il suo territorio una straordinaria rinascita culturale. In particolare, nel 1950 il restauro del Palazzo Vecchio del Comune, il ritrovamento della Nave romana, l’allestimento della prima esposizione delle anfore a palazzo D’Aste, la scoperta delle Grotte di Toirano.

Fu Ispettore Onorario delle Soprintendenze dal 1951 al 2000 e seguì le iniziative di restauro in città e sul territorio. Dal gennaio 1977, dopo la tragica scomparsa del professor Lamboglia, fu presidente della Sezione Ingauna dell’Istituto e, dalla fine dello stesso anno, presidente per l’Italia dell’Istituto stesso, cariche mantenute fino al presente.

Nel corso degli anni, l’avvocato Costa seguì le attività scientifiche e culturali dell’Istituto, adoperandosi, forte del suo equilibrio e della sua lunga attività giuridica, per tutto il territorio del Ponente e per Albenga in particolare, per tutelare e valorizzare ad alto livello il suo patrimonio ambientale, naturalistico e turistico.

Nel 2020 gli fu conferito il premio di “Ingauno dell’Anno” dal sindaco Riccardo Tomatis, che oggi, dopo la triste notizia commenta: "Con la scomparsa dell'avvocato Costa, Albenga e l'intero comprensorio perde un vero e proprio punto di riferimento. Cosimo Costa era un uomo di grande cultura e di valori. Ha fatto la storia di Albenga, l'ha custodita e promossa. La sua umanità, accentuata dalle sue doti comunicative, lo hanno reso un vero promotore di cultura. Con lui era facile instaurare una grande sintonia e appassionarsi alle materie che raccontava ed esponeva sempre con grande entusiasmo".

"Cosimo Costa mancherà a tutti noi, persone come lui sono rare e insostituibili. Faccio le condoglianze a nome mio e di tutta l'amministrazione alla moglie Josepha Costa, sempre al suo fianco, e i figli Camillo e Vittorio", conclude Riccardo Tomatis.

L’avvocato Cosimo Costa lascia la moglie Josepha Costa. i figli Camillo e Vittorio e 9 nipoti.

Questo pomeriggio alle 17 verrà recitato il Santo Rosario in Cattedrale San Michele. I funerali domani, venerdì 27 novembre alle 15.30.