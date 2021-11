Coronavirus, in Liguria 460 nuovi casi. Aumentano ricoveri ordinari e in terapia intensiva

Continuano a crescere anche oggi i numeri del Covid in Liguria, col tasso di positività rispetto ai test molecolari analizzati sopra al 10%.

Sono infatti 460 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 4.327 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 9.999 tamponi antigenici rapidi) pari al 10,63%.

Nella provincia di Imperia i nuovi contagiati sono stati 75, in quella di Savona 36, 295 nel genovese e nello spezzino 50.

Si registrano anche due morti, una donna di 66 anni a Spezia e un uomo di 79 a Sestri Levante.

Tamponi processati con test molecolare: 1.803.067 (+4.327)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.168.387 (+9.999)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 121.101 (+460)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.329 (+226)

Casi per provincia di residenza

Imperia 757 (+47)

Savona 772 (+21)

Genova 2.705 (+154)

La Spezia 855 (-13)

Residenti fuori regione o estero 71 (+5)

Altro o in fase di verifica 169 (+22)

Totale 5.329 (+226)

Ospedalizzati: 161 (+12); 19 (+2) in terapia intensiva*

Asl 1 - 28 (+4); 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 31 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 24 (+2); 5 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 36 (+2); 2 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 2; nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 21 (+3); 2 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 16 (-1); 2 (-)in terapia intensiva

*16 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 3.644 (+151)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 111.314 (+232)

Deceduti: 4.458 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 597 (+73)

Asl 2 - 698 (+26)

Asl 3 - 1.039 (+99)

Asl 4 - 441 (+14)

Asl 5 - 526 (+66)

Totale - 3.301 (+278)

Dati vaccinazioni 26/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.433.388

Percentuale: 96%