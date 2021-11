In sette all'interno del bar senza Green Pass: sanzioni per clienti e barista

Sette avventori seduti ai tavolini all'interno di un bar senza Green Pass. E' questo il risultato, per alcuni versi sorprendente, di un controllo operato dalla Polizia Locale di Finale Ligure presso un esercizio di vendita in città effettuato nel tardo pomeriggio odierno.

Gli agenti si sono presentati all'ingresso del bar per una verifica di routine tra le molte in questo periodo, passando in rassegna i clienti seduti all'interno con la app di controllo "VerificaC19", quand'ecco sugli schermi dei cellulari degli agenti l'inatteso risultato: ben sette tra i clienti sono risultati privi di certificazione verde in corso di validità.

Per loro è scattata la multa con un verbale da 400€ ciascuno. Le sanzioni non si sono fermate agli avventori: anche il barista è stato sanzionato per omesso controllo dei certificati di chi accede al locale per consumare, così come prevede la legge.

In attesa dell'entrata in vigore delle nuove, più restrittive, disposizioni varate dal Governo Italiano (il cosiddetto Super Green Pass), già dalle scorse settimane la Polizia Locale finalese ha incrementato e reso strutturali i controlli sul possesso delle certificazioni anti covid,

che hanno interessato bar, ristoranti, palestre, negozi, ma anche i banchi del mercato settimanale, in quest'ultimo caso limitatamente ai titolari dell'attività.

I controlli saranno intensificati durante tutto il mese di dicembre.