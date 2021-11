Coronavirus, dopo una settimana di rialzi, oggi numeri in lieve diminuzione con 360 nuovi positivi

Dopo una settimana di numeri in rialzo, oggi tende a diminuire la pressione Covid in regione. Sono infatti 360 i nuovi positivi, a fronte di 4.449 tamponi molecolari (oltre agli 11.301 antigenici rapidi), uno ogni 12,35 pari all’8,09%.

Nella nostra provincia i nuovi contagiati sono 66, 95 a Imperia, 146 a Genova e 52 a Spezia. Calano anche i ricoverati e oggi, fortunatamente, non si registrano decessi.

Tamponi processati con test molecolare: 1.807.516 (+4.449)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.179.688 (+11.301)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 121.461 (+360)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.492 (+163)

Casi per provincia di residenza

Imperia 817 (+60)

Savona 805 (+43)

Genova 2.777 (+72)

La Spezia 846 (-9)

Residenti fuori regione o estero 73 (+2)

Altro o in fase di verifica 174 (+5)

Totale 5.492 (+163)

Ospedalizzati: 156 (-5); 20 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 26 (-2); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 30 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 25 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 37 (-2); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2; nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 20 (-1); 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 16 (-); 2 (-)in terapia intensiva

*17 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 3.819 (+175)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 111.511 (+197)

Deceduti: 4.458 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 573 (-24)

Asl 2 - 686 (-12)

Asl 3 - 1.239 (+200)

Asl 4 - 483 (+42)

Asl 5 - 567 (+41)

Totale - 3.548 (+247)

Dati vaccinazioni 27/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.442.777

Percentuale: 96%