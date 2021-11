Pietra Ligure, tragedia in via Genova: due persone muoiono intossicate dal monossido di carbonio (FOTO)

Tragedia a Pietra Ligure dove nel pomeriggio odierno due persone sono state trovate prive di vita in un appartamento all'interno di una palazzina di quattro piani di via Genova.

Secondo quanto riferito fatale ai due, un uomo di 99 anni e la sua badante, una donna di 50 anni di origine sudamericana, sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate dal forno a gas (utilizzato con lo sportello aperto per riscaldarsi)

Ad effettuare il ritrovamento sono stati i Vigili del Fuoco, allertati perché delle persone residenti nell'abitazione non si avevano notizie ormai da qualche giorno. Con il loro intervento, è stata accertata la presenza delle esalazioni e per ciò il piano della palazzina è stata fatto evacuare in via precauzionale.

Sul posto sono intervenuti anche i militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso e l'automedica del 118. Presenti inoltre i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi del caso.