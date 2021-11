Loano, tornano i "Libri sotto l'albero": primo appuntamento il 5 dicembre in biblioteca

Tornano a Loano gli appuntamenti con i “Libri sotto l'albero”, la rassegna cultural-letteraria di letture e laboratori per i bimbi e le loro famiglie promossa dall'associazione #cosavuoichetilegga in collaborazione con Casa Culturale e il Mondadori Bookstore di Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Si comincia il 5 dicembre presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal con il primo appuntamento di “Bibliobimbi”, letture e laboratori per bambini, bambine e loro famiglie. Alle 16.30 si terrà la presentazione di “Enzo il vagabondo” e “Due cuori e una botte”. I partecipanti incontreranno Elisabetta Saturno, bibliotecaria e scrittrice di libri gioco per bambini, e l’illustratrice Lucrezia Giarratana. Seguiranno letture e laboratorio di costruzione libro pop up per bimbi dai 5 anni in su.

L'ingresso è libero con obbligo di Green Pass. E' possibile prenotare un posto contattando il numero 347.5031329 dalle 16.30 alle 18 oppure presso recandosi presso la biblioteca civica negli orari di apertura al pubblico.