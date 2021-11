Alassio, riapre temporaneamente il parcheggio a levante del Palazzo Comunale

L'allestimento della pista di pattinaggio coperta sul lato ponente di Piazza della Libertà, ha di fatto tolto dalla disponibilità un significativo numero di posti auto a rotazione.

Per ovviare al problema, l'Amministrazione Melgrati Ter, di concerto con il Comandante della Polizia Municipale di Alassio, Francesco Parrella, ha disposto di aprire al pubblico il parcheggio a levante del Palazzo Comunale, al momento riservato ai soli mezzi comunali autorizzati, chiuso da una sbarra.

​"A far data dal 01/12/2021 e fino alle 23.59 del 16/01/2022, in piazza Libertà, a levante del palazzo comunale, - cita l'apposita ordinanza - all’interno degli stalli di sosta di colore bianco, la sosta è consentita tutti i giorni e regolamentata con la “zona disco orario” per un tempo massimo di 30 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario, ad eccezione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone diversamente abili che espongono nella parte anteriore del veicolo il Contrassegno Unico Disabile Europeo (CUDE) in maniera completamente visibile".

"Abbiamo rimodulato la segnaletica orizzontale e verticale - spiega Parrella - e da domani la sbarra resterà sollevata per consentire l'accesso e la sosta dei veicoli".