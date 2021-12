Albissola Marina, alla Kélyfos Gallery la mostra “Anna Matola, concrete divagazioni”

“Anna Matola, concrete divagazioni” è il titolo della mostra che si terrà presso lo spazio per l’arte contemporanea ed il design della Kélyfos Gallery, in Via Isola 15 ad Albissola Marina, una presentazione di alcune opere modellate dalla scultrice Anna Matola, interessanti sculture dipinte con ingobbi colorati, frutto di un intenso lavoro di rielaborazione visiva dell’autrice, per certi versi anche autobiografico.

Le figure, assorte in pose rasserenanti e rilassate, sono modelli che si declinano in interpretazioni personali, uniche, ciascuna diversa dall’altra, attraverso il medium della terracotta refrattaria. Le opere sembrano immerse in un’atmosfera straniante, capace al contempo di coinvolgere lo spettatore.

L’esposizione nella sua interezza si presenta come un’analisi introspettiva volta alla ricerca della verità del singolo, una verità che la Matola elabora in modo originale, non tralasciando un approccio ironico e elegante.

La mostra e il testo critico sono a cura di Tommaso Dandolo. Inaugurazione mercoledì 8 dicembre, alle ore 17.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 9 gennaio 2022 con i seguenti orari: dal martedì al sabato, 16:30/19:30, domenica 10:30/12:30.