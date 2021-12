Lega di Savona: al via la raccolta di giocattoli per il reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Paolo

In occasione della ricorrenza del Santo Natale, la Lega della sezione di Savona, per il secondo anno consecutivo, vuole dare un contributo di solidarietà e di fattivo impegno in ambito sociale. Infatti, da questo sabato fino al 18 dicembre, presso la sede di via Boselli 4/2 e presso i gazebo dedicati, verranno raccolti giocattoli che simpatizzanti , militanti e cittadini vorranno donare ai bambini ospiti del reparto di Pediatria dell' ospedale San Paolo. Tutti i giocattoli donati verranno consegnati nel reparto il 24 dicembre .

"Esprimo soddisfazione -ha affermato l'onorevole Sara Foscolo - per la lodevole iniziativa da parte della sezione di Savona della Lega, sempre impegnata per il bene del proprio territorio e attenta alle esigenze di chi ha più bisogno, dando prova di grande sensibilità”.

“Sulla beneficenza e la solidarietà non esistono steccati partitici o politici, per questo l'invito a partecipare è esteso a tutte le persone di Savona, e non solo, che con un piccolo gesto possono contribuire a donare un sorriso ai bambini del reparto di Pediatria di Savona", conclude l’onorevole Foscolo.