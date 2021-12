Restyling via Nizza a Savona, gli assessori incontrano i residenti: "Siamo a disposizione per capire quali sono le esigenze e le indicazioni" (FOTO)

Un primo incontro a Savona con i residenti e i commercianti della zona delle Fornaci fino a via Cilea per fare il punto sullo stato dei lavori in corso Vittorio Veneto e via Nizza e per ascoltare le criticità.

Nella sms Serenella gli assessori ai lavori pubblici e all'urbanistica Lionello Parodi e Ilaria Becco questa sera hanno aggiornato i cittadini presenti che da mesi ormai protestano contro gli interventi per la riqualificazione del fronte mare di ponente che prevede per i primi due lotti la creazione della pista ciclabile.

A preoccupare è il taglio dei parcheggi, una novantina, le fermate dei bus troppo strette, la presenza delle rastrelliere e i lampioni vicini ai terrazzi.

"È un progetto che non abbiamo portato a casa noi e ci sono tutta una serie di interventi che vanno fatti perchè la zona è degradata in una maniera incredibile ma crediamo che questo sia un intervento impattante e riqualificante - ha spiegato l'assessore Parodi - Nel giro di un mesetto comunque dovrebbero essere conclusi gli interventi in questo tratto (nella zona dallo Scaletto senza Scalini fino a via Cilea). Ci siamo accorti comunque che qualcosa non va, i tempi si sono dilatati e in gran parte non per colpa della ditta, è possibile che ci sia una concomitanza di eventi che hanno dilatato le tempistiche. Abbiamo chiesto alla ditta che almeno una parte di accesso al mare e dove ci sono le attivita produttive siano pronti i lavori prima dell'estate. Siamo comunque sul territorio per raccogliere tutti i suggerimenti".

"Gli interventi li abbiamo ereditati in fase avanzata ma hanno margini di aggiustamento e diamo la nostra disponibilità per capire quali sono le esigenze e le indicazioni - prosegue l'assessore Becco - Discorso diverso quello legato al terzo lotto (la realizzazione della passeggiata a mare) per il quale dovrà essere fatta una variante e sarà più semplice assorbire le criticità. Ci siamo dati l'obiettivo di chiudere il prima possibile i singoli tratti in modo da non avere la viabilità interessata dai lavori".

L'ingegnere della ditta incaricata dai lavori ha illustrato il cronoprogramma specificando quali sono state le criticità che hanno rallentato le tempistiche in questi mesi: dai problemi legati all'acquedotto alle materie prime e la posa della fibra ottica.

Nel frattempo fino al 30 aprile del 2022 il cantiere si sposterà nel settore compreso tra la galleria di via Cilea arrivando all'altezza del caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il transito veicolare sarà modificato a doppio senso di circolazione sulla corsia a monte e sarà quindi istituito un divieto di sosta. I tratti lato mare che non saranno interessati di volta in volta dai lavori saranno destinati alla fruizione del posteggio.

Inoltre l'attraversamento pedonale nei pressi del supermercato Lidl verrà spostato più a levante nei pressi dell'intersezione con via Mascagni, quello all'altezza della caserma dei vigili del fuoco verso ponente in direzione di Vado. Saranno confermati quelli all'altezza degli ex cantieri Solimano a levante del concessionario “Gino” e all'altezza di Via Privata Raffaello.

Per tutto il mese di dicembre invece nel tratto compreso tra Vico delle Maone e via Cilea in corso Vittorio Veneto sarà presente un divieto di sosta su entrambi i lati (lato monti verrà predisposto di volta in volta secondo lo stato di avanzamento dei lavori) e sarà interrotto il transito sulla corsia lato monti con il doppio senso di circolazione sul lato mare.

Rimarranno gli attraversamenti pedonali presenti all'altezza di via Forzano e della Sms Serenella. La percorrenza pedonale nel tratto interessato dai lavori sarà deviata dal marciapiede lato monti a quello lato mare.

Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane con i residenti e commercianti di Zinola e con Tpl.