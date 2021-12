Savona, arrestato pusher con oltre 40 dosi di cocaina pronte alla vendita

Nella giornata di ieri a Savona, in zona Villapiana, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno proceduto all'arresto di un ventiseienne di origine albanese, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di oltre 40 dosi di cocaina.

Nella disponibilità dell’uomo, oltre che la sostanza stupefacente, è stato trovato tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi ed oltre quattromila euro in contanti, provento dell’attività illecita. Il 26enne è stato denunciato anche per episodi di precedenti cessioni di droga a terzi.

L’arrestato, che al termine dell’attività, è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è risultato come detto in precedenza irregolare sul territorio nazionale, per essere già stato oggetto di espulsione dal nostro Paese, eseguita nel 2019, e aver fatto ritorno prima che fossero trascorsi 5 anni.