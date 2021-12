Cisano, via libera per il grande polo industriale, il sindaco Niero: “40 mila metri quadri di capannoni e opere pubbliche per 7 milioni”

“Finalmente il progetto del nuovo Polo Artigianale di circa 40 mila metri quadrati, in località Campo Raffè, a Cisano Sul Neva è arrivato all'atto finale. Ieri sera (martedì 30 novembre, ndr), dopo l'approvazione all'unanimità in consiglio provinciale, anche il consiglio comunale ha dato parere positivo unanime a un progetto il cui iter burocratico era iniziato nel 2012 e che farà diventare l'area artigianale di Cisano sul Neva il secondo polo industriale della Provincia, secondo solo a Savona, strategico per il nostro territorio.

Capace di dare anche una risposta importante dal punto di vista occupazionale a tutta la Piana di Albenga”. Così il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero su Facebook in seguito all’approvazione unanime, prima in consiglio provinciale, poi in sede comunale, in merito al progetto del nuovo Polo Industriale.

“E così si completa una zona produttiva che, negli ultimi anni, è stata capace di attirare marchi di grande richiamo dal punto di vista commerciale, da Pasqualini al Mercatò e per ultimi l'autosalone e l'officina della Volkswagen, oltre a Tigotà che aprirà il nuovo punto vendita a metà gennaio”, conclude il sindaco Niero.

Oltre 7 milioni l’importo complessivo per nuove opere pubbliche, che prevede aree verdi, illuminazione, posteggi e gli importanti interventi di miglioria della strada statale 582 che collega Albenga a Garessio.