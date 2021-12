"E Se Poi Vieni a Cercarmi”, ecco il terzo nuovo singolo degli Zueno

E' uscito quest'oggi, giovedì 2 dicembre, a mezzanotte, “E Se Poi Vieni a Cercarmi”, il nuovo singolo degli Zueno, fuori per Metatron e distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First.

Il brano, prodotto da Simone Sproccati, nasce come una ballad e cresce come una uptempo: un ambiente profondo, quasi elettronico, che viene travolto dalla forza delle chitarre elettriche distorte. In questo terzo singolo, che si aggiunge a "Cartolina" e "Le chiavi di casa" la band genovese unisce un po’ le atmosfere dei due singoli precedenti.

“Spesso c’è una linea sottile tra volersi e perdersi. Questa è una di quelle storie che non si raccontano a nessuno perché non si può. Ad un certo punto però queste storie diventano canzoni" spiega la band.

Prodotto, mixato e masterizzato da Simone Sproccati. Assistant engineer: Andrea Castelli. Registrato al Crono Sound Factory di Vimodrone (MI). Label: Metatron Edizioni: Metatron Publishing, Distribuzione: Artist First Biografia.

Gli Zueno sono una band genovese composta da Alessandro Mazzeo (voce e chitarra ritmica), Andrea De Sotgiu (batteria) e Nicolò Sgorbini (chitarra solista).

Nati in una sala prove sulle alture di Genova, lavorano a lungo alle loro canzoni che rimangono per molto chiuse nel cassetto. Il sodalizio con il cantautore Zibba li ha portati a trovare la formula giusta per mettere in ordine le idee e pubblicare “Cartolina” il loro primo singolo, uscito il 15 dicembre 2020 per Metatron. Con la stessa formula del primo, pubblicano il 23 marzo 2021 il loro secondo singolo “Le Chiavi di Casa”. Il 2 dicembre 2021 esce “E Se Poi Vieni a Cercarmi”.