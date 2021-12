Toirano, via alla pulizia dei torrenti Varatella e Barescione

"A partire da lunedì 6 dicembre partiranno i lavori della pulizia dei due principali corsi d'acqua che attraversano il centro di Toirano, in linea di continuità con la filosofia dell'amministrazione che da sempre ha dimostrato in questi anni di essere sensibile a promuovere interventi di mitigazione dei rischi legati alla difesa del suolo; a tal proposito mi preme ricordare gli importanti lavori di messa in sicurezza del territorio realizzati durante il primo mandato 2014/2019 quando ero assessore ai Lavori Pubblici e in via di ultimazione nell'attuale mandato di sindaco".

Cosi commenta in una nota il primo cittadino di Toirano Giuseppe De Fezza che aggiunge: "Come ogni anno, anche quest'anno, malgrado le difficoltà di bilancio, oltre a ricevere un contributo regionale (delibera n. 578/2021) per un importo di circa 7.206,92 euro sono stati aggiunti altri 7000 euro dal bilancio comunale per realizzare così una pulizia più efficace. Come ben saprà chi mastica la lingua dell'amministrazione pubblica tutto ciò ha comportato un po' di tempo per organizzare e trovare le risorse".