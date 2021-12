Savona, controlli della polizia locale: due veicoli sequestrati (FOTO)

Un posto di blocco è stato allestito sulla via Stalingrado nel pressi delle Officine. I controlli sono avvenuti con l'utilizzo di apparecchiature alcool test e narcotest al fine di constatare l'eventuale stato di alterazione psicofisica. Presente alle operazioni anche l'unità cinofila Lupo in uso alla polizia locale di Loano, che con i propri conduttori ha svolto attività di ispezione sui veicoli alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Il bilancio dei controlli è stato di due veicoli sequestrati, sanzioni per mancanza di copertura assicurativa, e omessa revisione. Un conducente è stato pizzicato alla guida in stato di ebbrezza, per lui patente sospesa.

Un'altra persona è stata trovata con addosso una modica quantità di hashish, prontamente individuata dall'unità cinofila. Per l'uomo patente sospesa e sanzioni ai sensi del DPR 309/1990. I controlli sono stato estesi anche alle vie del centro città, in particolare nella piazza Diaz.