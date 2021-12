Savona, trovato in possesso di hashish: 20enne arrestato dalla Polizia di Stato

Ieri sera a Savona nella zona della Darsena, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un ventenne trovato in possesso di hashish. A seguito della successiva perquisizione presso l’abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto un altro quantitativo della stessa sostanza. In totale sono stati sequestrati circa due etti di hashish.

L’attività di polizia giudiziaria è avvenuta a seguito di un servizio specifico finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti nelle aree del centro città. Determinante è stato il fiuto di "Costantin", un pastore belga dell’unità cinofila della Polizia di Stato, che ha segnalato agli agenti la presenza della droga.

L’arrestato, dopo gli atti di rito è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso dei controlli, altri tre ragazzi, trovati in possesso di una dose di hashish, sono stati segnalati amministrativamente alla locale Prefettura.