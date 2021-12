Forum Donne Impresa: Sabina Molinari nuova responsabile per la provincia di La Spezia

Si è tenuto lunedì 6 dicembre, presso la Sala del Consiglio comunale di Brugnato, il Forum Provinciale di Coldiretti Donne Impresa per il rinnovo del Coordinamento Provinciale. Un momento di grande condivisione di un gruppo allargato a tutte le associate elette nei consigli di sezione territoriali e alle socie che hanno manifestato interesse proattivo al movimento.

Il Forum è stato un momento essenziale non solo per discutere le progettualità in corso, ma anche per definire il Coordinamento provinciale che proporrà e realizzerà le iniziative future, in uno spirito di innovazione e collaborazione che da sempre caratterizza il movimento di Coldiretti Donne Impresa. Il neo costituito Coordinamento, composto da nove imprenditrici agricole ha inoltre nominato Sabina Molinari quale Responsabile provinciale.

“Sono molto contenta di questa nomina – afferma Sabina Molinari, titolare di un’azienda zootecnica in località case rotta Taglieto, Varese Ligure – Lavorerò per coordinare al meglio il movimento facendomi portavoce di tutte le istanze e le proposte. Mi auspico che il confronto costante e la collaborazione tra noi imprenditrici, delle diverse aree del territorio provinciale, possa permetterci di realizzare progetti che singolarmente sarebbero difficilmente attuabili”.

“E’ stato un incontro di rilevante importanza per la nostra organizzazione –dichiarano Paolo Campocci, Direttore Provinciale, e Sara Baccelli, presidente Coldiretti La Spezia - Donne Impresa è un movimento di categoria autogestito in cui tutte le imprenditrici in agricoltura possono realizzare i propri progetti, partecipare attivamente ad eventi formativi nelle scuole, aprire strutture socialmente utili come, ad esempio, gli agriasilo e le fattorie didattiche. La grande partecipazione al Forum odierno è un segnale certamente incoraggiante di come nell’immediato futuro l’imprenditoria femminile del nostro territorio possa avere ulteriori e duraturi margini di crescita”.