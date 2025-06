Coldiretti Liguria, presenza attiva alla 26ª Giornata Interregionale dei Pensionati

Una partecipazione sentita e numerosa quella della delegazione di Coldiretti Liguria alla XXVI Giornata Interregionale dei Pensionati, svoltasi giovedì 26 giugno a Pinerolo (TO). Presenti i rappresentanti liguri guidati dalla Presidente regionale di Coldiretti Senior Liguria Gabriella Caratti, insieme al Delegato Confederale Bruno Rivarossa e a presidenti e direttori delle federazioni provinciali.

La giornata, molto partecipata da pensionati di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, si è aperta con la Santa Messa celebrata nel Duomo di Pinerolo da S.E.R. Mons. Derio Olivero, ed è proseguita con un momento conviviale presso il Seminario missionario diocesano Redemptoris Mater. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno potuto visitare il Museo Diocesano di Arte Sacra, in un contesto di grande aggregazione e condivisione dei valori che da sempre animano il mondo agricolo.

“I nostri senior sono custodi di un patrimonio di esperienze e valori che rappresentano una bussola per il futuro dell’agricoltura e della società”, hanno dichiaratoGianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “In un momento storico complesso, il loro ruolo è ancora centrale: sono la memoria attiva della nostra organizzazione, testimoni del legame autentico con la terra e protagonisti nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni”.

Appuntamenti di questo tipo sono infatti capaci di rinsaldare i legami tra le comunità rurali e riescono a far emergere quanto i senior rappresentino ancora oggi risorse attive, non solo nelle aziende agricole ma anche all’interno delle famiglie e della società. La loro esperienza è una ricchezza su cui investire anche attraverso i fondi del PNRR per garantire servizi e supporto alle fasce più fragili.

“La giornata è stata un momento di grande emozione e orgoglio per tutti noi”, ha affermato Gabriella Caratti, Presidente di Coldiretti Senior Liguria. “I nostri senior si fanno promotori delle battaglie Coldiretti, come la raccolta firme per lo stop al cibo falso. Un segnale, questo, che comunica una cosa ben chiara: l’impegno nel presente e nei confronti delle comunità future.”.

Un evento che ha confermato ancora una volta il valore dei pensionati Coldiretti come pilastri della ruralità e del tessuto sociale, custodi della memoria contadina e promotori di un'agricoltura che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.