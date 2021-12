Varazze e la Confraternita di San Bartolomeo in lutto per la scomparsa di Lorenzo Cavanna

Si è spento all'età di 73 anni lasciando un vuoto incolmabile. Varazze piange la scomparsa di Lorenzo Cavanna.

Colonna portante della Confraternita di San Bartolomeo, nato a Sassello, aveva lavorato in Regione ed era stimato ed apprezzato da tutti quelli che lo conoscevano.

"La Confraternita si unisce al dolore della famiglia Cavanna per la scomparsa del confratello Lorenzo Grazie per tutto quello che hai fatto per la Confraternita. Che la terra ti sia lieve" il ricordo della stessa Confraternita. Tanti sono i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo sui social.