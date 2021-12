Albisola, la Croce Verde pronta ad inaugurare due nuovi mezzi

Domenica 12 dicembre la Croce verde di Albisola Superiore inaugura due nuovi mezzi.

Una nuova autoambulanza, la seconda del parco mezzi della Croce Verde di Albisola Superiore, attrezzata per il trasporto di pazienti che necessitano di assistenza specialistica ed in grado di ospitare, nel proprio vano sanitario, le attrezzature del reparto ospedaliero, necessarie per la rianimazione costante anche durante il tragitto da una struttura sanitaria ad un’altra, così detta autoambulanza da rianimazione.

Il secondo mezzo è adibito al trasporto delle persone disabili che quotidianamente si devono recare in centri riabilitativi o di accoglienza e che svolgono prevalentemente un servizio di carattere sociale ed attrezzate per poter accogliere persone non deambulanti utilizzando i propri presidi come le carrozzelle senza doverli spostare sulle nostre, rendendo più agevole e facile il servizio. Questo mezzo si aggiunge al parco della pubblica assistenza albisolese.

"Ma perché l’inaugurazione di nuovi mezzi non diventi una routine, dal momento che ogni anno ne inauguriamo uno, é necessario sottolineare che questa tradizione non è solo finalizzata a far conoscere alla popolazione come vengono impiegate le risorse che arrivano dalle convenzioni con l’ASL Savonese, dal Distretto Sanitario, che comprende Albisola Superiore ed Albissola Marina, e dalle generose offerte dei cittadini Albisolesi e che ci permettono, anche se con fatica, di far fronte ai costi necessari per garantire tutti i servizi che offriamo alla collettività, ma contiene un forte messaggio rivolto a tutti - ha spiegato il presidente Vilderio Vanz - Una Pubblica Assistenza è tale se nasce per volontà della gente ed è al servizio della gente basandosi sul valore del Volontariato. Ebbene allora ha senso dire che con queste manifestazioni si vuole stimolare la cittadinanza a farsi carico in prima persona di aiutare gli altri anche venendo a fare servizi in Croce Verde".

"Come si può intuire non esistono solo i servizi di emergenza e urgenza ma tanti sono i servizi sociosanitari che ci sono richiesti a cui dobbiamo dare risposte adeguate e pertanto l’appello che rivolgo a tutti coloro che Volontariamente voglio donare un po’ del loro tempo libero per aiutare chi ne ha bisogno è quello di pensare che la Croce Verde non è solo una Associazione predisposta per fare questo, ma è lo strumento che molte persone hanno a disposizione per fare del volontariato e per realizzare la loro voglia di essere utili alla collettività - conclude il numero uno della pubblica assistenza albisolese - Sono convinto che riflettendo su questo aspetto nascerà la volontà di cimentarsi in questa forma di aiuto. Vi aspettiamo presso la nostra sede, i nostri Volontari saranno pronti a rispondere alle vostre domante e alle vostre perplessità dimostrando che chiunque può trovare qualcosa da fare in questa organizzazione".