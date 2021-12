Albissola Marina accende il Natale con le "luminarie d’artista"

Si accende il Natale 2021 ad Albissola Marina: luci colorate per le vie del paese, tanti eventi e grande voglia di ripartire.

Anche quest’anno è arrivato il Natale ad Albissola e le vie si sono accese grazie alle luci che addobbano l’intero centro storico. Dopo il grande successo dello scorso anno con l’orsetto sul lungomare, quest’anno si è deciso di puntare sugli angioletti: simbolo di speranza per la ripartenza.

“Partito come un esperimento nel 2020, in un anno in cui organizzare eventi sarebbe stato impossibile viste le restrizioni causate dalla pandemia in corso, si è subito trasformata in una buona pratica – commenta il Sindaco Gianluca Nasuti – e ogni anno l’obiettivo è quello di allargare e diversificare le composizioni in tutto il paese, creando quindi una grande attesa tra i cittadini e i turisti che scelgono di passare le loro vacanze invernali al mare”.

Albissola Marina e le luci hanno sempre avuto un rapporto speciale, grazie anche alle Luminarie d’Artista, grandi assenti di quest’anno.

Le installazioni, create sulla base di numerosi bozzetti donati da artisti, hanno illuminato le vie del paese per molti anni, divenendo un vero e proprio vanto. Purtroppo nel corso degli anni si sono rovinate a causa della loro fragilità, dovuta anche alle strutture originali con circa 30 anni di vita. L’amministrazione ha deciso quindi di avviare un grande progetto di restauro e ripristino delle strutture che le riporterà all’antico splendore. Le nuove luminarie saranno completamente composte da filamenti di led a basso consumo energetico e che daranno maggiore risalto alle forme e ai colori delle opere, rendendole quindi più gradevoli alla vista e di maggior impatto. Verranno inoltre migliorate le strutture di sostegno e rinforzate, al fine di garantire maggiore stabilità all’intera struttura.

“Le meravigliose Luminarie d’Artista che per anni hanno addobbato le vie di Albissola si stanno rifacendo il look.” – afferma il Consigliere delegato al Turismo Enrico Schelotto – “Verranno completamente rinnovate grazie alle nuove tecnologie che garantiranno una massima resa e un consistente risparmio in termini di consumo energetico con un importante beneficio per l’ambiente. Contiamo di reinstallare le prime composizioni l’anno prossimo, riportando in auge una grande tradizione tanto sentita dalla cittadinanza e che ha distinto la nostra piccola cittadina nel corso degli anni. Insomma, un’assenza pienamente giustificata”.