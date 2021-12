Camera di Commercio Riviere di Liguria: domani (14 dicembre) si insedia il nuovo consiglio, verrà eletto il presidente

Domani, martedì 14 dicembre alle ore 14.30 nella sede di Savona, è convocata la seduta di insediamento del nuovo consiglio della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

I componenti, che scendono dai precedenti 33 agli attuali 25, sono stati nominati dal presidente della Regione Liguria con Decreto numero 7266 del 25/11/2021. La seduta, presieduta dal consigliere più anziano, Vincenzo Bertino, ha un solo punto all’ordine del giorno: l’elezione del nuovo presidente che avviene a scrutinio segreto.

Il nuovo consiglio rimarrà in carica per il quinquennio 2021-2026. Non sono previsti compensi, tutte le cariche sono a titolo gratuito. La seduta d’inizio mandato prevede l’intervento del presidente della Regione, Giovanni Toti, a testimonianza dell’attenzione della Regione verso l’azione e l’attività della Camera di Commercio, istituzione che opera a sostegno del sistema imprenditoriale e dell’economia del territorio nel suo complesso.

Di seguito i nuovi componenti dell’organo di indirizzo camerale e il settore di riferimento:

Settore Agricoltura

Osvaldo Geddo (CIA) in rappresentanza di CIA, UPA e Confagricoltura

Settore Industria

Barbara Amerio (Confindustria), Angelo Berlangieri (Confindustria), Paolo Faconti (Confindustria)

Settore Artigianato

Paolo Figoli (Confartigianato), Paola Freccero (CNA), Davide Mazzola (CNA), Donata Vivaldi (Confartigianato)

Settore Commercio

Gianfranco Bianchi (Confcommercio), Sabrina Canese (Confcommercio), Giancarlo Cerisola (Confesercenti), Lorenza Giudice (Confcommercio), Enrico Lupi (Confcommercio)

Settore Cooperative

Enrico Pennino (Confcooperative) in rappresentanza di Confcooperative, Legacoop, AGCI

Settore Turismo

Marco Benedetti (Confesercenti), Vincenzo Bertino (Confcommercio), Lorenza Mengarelli (Confcommercio)

Settore Trasporti e Spedizioni

Alessandro Berta (Confindustria)

Settore Credito e Assicurazioni

Alberto Silvano Piacentini (ABI) in rappresentanza di ABI e ANIA

Settore Servizi alle Imprese

Mariano Cerro (Confartigianato), Graziana Gianfranchi (Confesercenti), Olmo Romeo (CNA)

Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Fulvio Fellegara (CGIL) in rappresentanza delle sigle sindacali

Associazioni di tutela degli interessi di consumatori e utenti

Gian Luigi Taboga (Assoutenti)

Ordini professionali

Aurelio Boraschi (Ordini professionali) designato dai presidenti degli Ordini professionali.