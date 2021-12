L'imperiese Enrico Lupi eletto a Savona presidente della Camera di Commercio 'Riviere di Liguria' (FOTO e VIDEO)

L'imperiese Enrico Lupi eletto presidente della Camera di Commercio ‘Riviere di Liguria’. Oggi pomeriggio, presso la sede di Via Quarda Superiore a Savona si è riunito il Consiglio che lo ha quindi nominato. 24 su 25 componenti lo hanno votato.

La seduta di oggi è stata presieduta dal consigliere più anziano, Vincenzo Bertino, e all’ordine del giorno c’era solo l’elezione del nuovo presidente che guiderà per 5 anni, ossia sino al 2026, l’Istituzione che opera a sostegno del sistema imprenditoriale e dell’economia della province di Imperia, Savona e La Spezia.

Lupi, che ricopre attualmente la carica di presidente della Confcommercio imperiese ed è membro del consiglio nazionale dell'organizzazione di categoria, nell'agosto scorso era già stato nominato alla guida dell'ente in seguito alle dimissioni di Luciano Pasquale.

"La sinergia tra il sistema camerale e la Regione credo sia fondamentale e la sfida è importante e ardua ma credo che sia affascinante per ognuno di noi". Queste le prime parole del neo presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi nel suo discorso davanti ai membri del consiglio nella sede di Savona.

"Gestiamo questa entità 'nuova' dal 2016 per questa fusione che ha dato vita ad un progress di volontà e di difficoltà sia da parte degli amministratori che delle strutture. Ora siamo l'espressione della seconda parte della fusione, dobbiamo diventare maggiorenni in senso professionale e ci siamo già confrontati e gli obiettivi sono di trasformare un minus, della minore rappresentanza, in un maggior valore, lavorando come squadra al di là dei ruoli - specifica Lupi - Credo che il minor numero agevoli un ragionamento di questo tipo, ogni territorio ha le sue prerogative ma deve essere interpretato come maggiore capacità propositiva implementando le capacità professionali e specificità sotto una regia unica. Cosi facendo diventiamo una forza, e le mettiamo a sistema diventano un esempio per altri territori, questa è la sfida nei confronti della Regione Liguria".

"Rappresentiamo veramente la casa delle imprese, l'economia in senso lato, lo spaccato della società che rappresentiamo è estremamente importante. Dobbiamo accreditare l'ente camerale in maniera incisiva" conclude il neo presidente.

In tutto questo periodo in cui si erano aperti i giochi per le nuove nomine degli organi il fronte imperiese che puntava alla presidenza di Lupi ha dovuto necessariamente fare i conti con quello savonese che ne reclamava la guida. "Io sono sempre favorevole al dibattito, ha detto Lupi, certamente non è facile la fusione delle province di Imperia, Savona e La Spezia. La nostra capacità deve essere quella di valorizzare le eccellenze di ciascun territorio con una proposta unica di insieme nei confronti degli esterni, delle istituzioni comunali, provinciali e regionali. Dipende da noi come far ad emergere le differenze in senso positivo e non negativo".

"È un compito estremamente complesso tenere insieme un tessuto di imprese differenti e abbiamo un compito comune di amalgamare un'offerta territoriale per farne ancora di più un marchio importante per la Liguria - ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti intervenuto in videoconferenza - Avete una sfaccettature di qualità e interessi molto particolari, dall'olio d'oliva di Imperia, al turismo del savonese e il porto di Savona, Genova e La Spezia. Credo sia stato veramente un anno e mezzo difficile che continua anche adesso con la forte incidenza nella provincia di Imperia, con l'auspicio che questa quarta ondata si vada ad esaurire".

"Il consiglio che si insedia adesso ha una responsabilità ulteriore, abbiamo il compito di far ripartire questo paese - precisa il Governatore ligure concentrandosi sul Piano Nazionale ripresa e resilienza e sui cantieri che affliggono le autostrade liguri che tanti problemi stanno creando al mondo delle imprese - dobbiamo gestire gli investimenti in arrivo dal Pnrr, dai 6 agli 8 milioni di euro per i prossimi 5-6 anni. Sulle infrastrutture abbiamo problemi seri, c'è un attenzione maniacale sulle nostre autostrade, ci barcameniamo tra l'esigenza di andare verso la sicurezza della nostra rete autostradale e la possibilità di fare gli interventi in modo più defluito".

L'accordo trovato quest'oggi è quindi stato definito dal presidente di Confcommercio Savona, Vincenzo Bertino, "un successo, un atto dovuto nei confronti delle imprese per far sì che, tute le province unite possano contare quanto valgono", spegnendo quindi le polemiche precedenti all'assemblea odierna legate al ridimensionamento del Consiglio e della Giunta: "Credo col buon senso di tutti si possano avere tutte le tre ex Camere o province rappresentate".

Le votazioni per la nuova giunta, che sarà composta da 7 componenti più il presidente, verranno svolte nel pomeriggio di giovedì 13 gennaio. Il Consiglio invece, è composto da 25 membri e per la nostra provincia siedono Barbara Amerio, presidente Confindustria Imperia, Olmo Romeo di Cna, Donata Vivaldi presidente di Confartigianato provinciale, e il segretario della Cgil di Imperia Fulvio Fellegara. "Enrico Lupi, ha detto al nostro giornale Fellegara, è espressione del nostro territorio e ciò non può che essere un fatto positivo, ma è il presidente di tutti e quindi ci vorrà un lavoro collegiale da parte ognuno di noi. Occorre che nelle prossime sedute ci sia quindi, ha concluso Fellegara, un confronto sul metodo di lavoro e gli obiettivi comuni da raggiungere".