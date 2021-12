La grotta di Babbo Natale è a Borgio Verezzi

Fervono i preparativi per “Babbo Natale in grotta”, iniziativa promossa dal Comune di Borgio Verezzi in collaborazione con Arcadia Soc. Coop., gestore del sito turistico.

Il 15, 16, 17, 21 e 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 18, sarà possibile coronare il sogno di Natale di tutti i bimbi: incontrare Babbo Natale in persona, in una delle cornici più suggestive del Ponente ligure, le Grotte di Borgio Verezzi.

Per immortalare e custodire fra i ricordi di famiglia l’immagine di questo importante incontro, un fotografo professionista sarà a disposizione per scattare e stampare le foto direttamente in loco.

Per chi lo desidera, sarà anche l’occasione per una visita guidata (eccezionalmente gratis per bambini fino a 12 anni) nelle splendide Grotte “più colorate d’Italia”, fra stalattiti, stalagmiti, drappi e laghetti trasparenti: un modo per trascorrere tempo di qualità insieme alla famiglia o agli amici più cari, in attesa del Natale.

Anche le scuole dell’Infanzia e Primaria di Borgio Verezzi prima delle vacanze natalizie incontreranno Babbo Natale nelle Grotte, per uno scatto speciale di classe con lo scambio degli auguri: un altro segno concreto della continua sinergia fra pubblico e privato e tra istituzioni e territorio.

Date e orari Babbo Natale in Grotta: 15, 16, 17, 21 e 22 dicembre – dalle ore 15 alle ore 18. Tariffe visita guidata di 40 minuti nelle Grotte: 9 euro adulti. Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 12 anni (i bambini devono essere accompagnati da almeno 1 adulto pagante). Il servizio fotografico con Babbo Natale nella prima sala – su richiesta - è a pagamento. Info e prenotazioni: tel 019.610150 - grottediborgiosv@libero.it.

