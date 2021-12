Fuoristrada fuorilegge nei boschi? Il nuovo decreto pronto a diventare legge: ma cosa cambierà?

Nuovo capitolo nell'ormai annosa diatriba tra i fruitori del nostro entroterra e dei suoi boschi divisi nelle due macro categorie dei motorizzati e non.

Ma cosa cambierebbe tale provvedimento sulle "disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale" firmato dai ministri per le Politiche Agricole Patuanelli, dei Beni Culturali Franceschini e della Transizione Ecologica Cingolani?

Di fatto la viabilità ordinaria, quindi quella composta dai veicoli quali auto, fuoristrada, moto e quad ad esempio, è stata inibita da un decreto legislativo dell'aprile 2018 a quei mezzi che non siano utilizzati per operare nei terreni e nei boschi per fini di manutenzione, controllo e ripristino, ossia trattori, autocarri, macchine agricole o forestali.

In questo caso vengono stabiliti i "criteri minimi" racchiusi in una tabella con un ulteriore distinguo, quello secondo cui le regioni, in base alle proprie peculiarità territoriali, ecologiche e socio-economiche possono integrare le disposizioni del provvedimento "purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita", e quindi con lo scopo che la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse siano "coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realtà sociale".