Incendio tra Verezzi e Finale sul sentiero delle Arene Candide: mobilitati Vigili del Fuoco e Aib (FOTO)

Un secondo incendio dopo quello di stamani a Spotorno (leggi QUI) minaccia i boschi dell'entroterra del medio ponente savonese.

Poco dopo le 15 è stato lanciato l'allarme per un rogo sviluppatosi in un sentiero che da Verezzi porta verso il promontorio della Caprazoppa passando per le Arene Candide, nel territorio comunale di Finale.

Immediatamente si sono mobilitati i soccorsi con le squadre dei Vigili del Fuoco, i volontari Aib di Borgio Verezzi, Finale Ligure e Noli, oltre alle Forze dell'ordine con la Polizia locale borgese e i Carabinieri Forestali di Calice.

Al momento le cause scatenanti sono ancora incerte e le dimensioni sarebbero circoscritte e non molto ampie, anche se la giornata tersa ha reso ben visibile la cortina di fumo sollevatasi e il vento sta trasportando verso Finale diversi frammenti di cenere.

Trattandosi di una zona impervia, è stato necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Genova.