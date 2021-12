In Assonautica a Savona Natale all'insegna del rispetto per l'ambiente con “L'Albero della Plastica”

Anche quest’anno in Assonautica il Natale sarà l’occasione per sensibilizzare sull’enorme problema della plastica in mare, con un albero addobbato interamente con rifiuti raccolti in mare e sulla spiaggia.

Appesi ai rami si trovano oggetti di ogni tipo, attrezzatura da pesca, cucchiaini per gelato, bottiglie, bicchieri, bossoli di fucile, polistirolo, infradito, resti di palloncini, bottigliette piene di frammenti di plastica, di cannucce e di piccoli oggetti, bottigliette piene di mozziconi.

Sono stati posizionati su un tavolino giocattoli , oggetti vari e qualche “curiosità”. Appesa all’albero non c’è neppure una pallina tradizionale, le uniche palline appese sono palline da golf o palline da tennis, anch’esse raccolte in mare o sulla spiaggia.

"Se facciamo una passeggiata in spiaggia, specialmente dopo una mareggiata, possiamo renderci conto dell’enorme quantità di rifiuti che il mare ci restituisce. Sono rifiuti che qualcuno ha abbandonato e che, attraverso i corsi d’acqua ed i tombini, arrivano al mare. Vengono abbandonati ovunque, a volte lanciati con naturalezza dal finestrino dell’auto" spiegano da Assonautica.

"'L’albero della plastica' di Assonautica vuole mettere in evidenza il problema, con la speranza che si possa fare un’inversione di rotta ed iniziare a guardare la realtà con occhi diversi, smettendola di rimanere indifferenti pensando che non esista soluzione. La soluzione siamo tutti noi che amiamo il mare, dai più piccoli ai più grandi. Dobbiamo imparare soprattutto che ciò che sembra un piccolo gesto di poca importanza, come quello di raccogliere rifiuti in spiaggia e in mare, diventa importantissimo se lo compiono in tanti. Questo vale sia per i buoni gesti che per i cattivi gesti, come quello di buttare a terra un mozzicone (ogni anno, solo in Italia, finiscono nell’ambiente 14 miliardi di mozziconi)" proseguono.

Secondo una ricerca entro il 2050 la plastica nel mare supererà in peso tutti i pesci che lo abitano, bisogna fare qualcosa per impedire che avvenga. E’ per questo motivo che ogni piccolo gesto ha un grande valore per la salvezza del mare.

“L’albero della plastica” è a Savona Lungomare Matteotti 1, nell’ingresso della sede di Assonautica. E’ visibile dal 13 dicembre al 6 gennaio 2022, durante l’orario di apertura del Presepe di Assonautica con obbligo di green pass e mascherina.

Apertura Presepe – dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18,30 sabato e domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 Natale – S.Stefano – 1 e 6 gennaio dalle 16 alle 18,30