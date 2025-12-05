Contrasto al gioco d'azzardo tra i giovani, Asl2 e le realtà del territorio promuovono un gazebo informativo ad Albisola

Tra le iniziative previste dal progetto “Gig: territori in gioco per generazioni in gioco”, finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo patologico, sabato 6 dicembre, in occasione della fiera di San Nicolò ad Albisola Superiore verrà allestito un gazebo informativo in Piazza della Libertà.

Gli amministratori del Comune di Albisola Superiore, i volontari dell’AVIS delle Albisole e i ragazzi coinvolti presenteranno alla cittadinanza le modalità di realizzazione dei nuovi spazi giovani previsti nelle due Albisole. L’obiettivo, con questo evento rientrante tra quelli del progetto sostenuto e finanziato da Asl 2 Liguria, è promuovere momenti di aggregazione sana, informazione e prevenzione, coinvolgendo direttamente la popolazione.

I cittadini potranno recarsi al gazebo per ricevere informazioni, confrontarsi con gli operatori e scoprire le opportunità offerte dal progetto.