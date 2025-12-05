Pietra Ligure celebra la gentilezza con una camminata e due nuove targhe civiche

Nell’ambito della terza edizione del “Grow Festival - Semi di Consapevolezza”, l’originale rassegna improntata alla valorizzazione della bellezza, della libertà, della dignità, del rispetto che dal 20 ottobre al 10 dicembre, presenta le diverse sfumature della "gentilezza" e la sua forza “generativa” di cambiamento, Pietra Ligure, Città Gentile dal 2022, festeggia con la Camminata della Gentilezza 2025 “Dove i potenti vollero la guerra, la gente semplice fece fiorire la pace" che avrà luogo domenica 7 dicembre, con partenza alle ore 9:30 dal Lungomare XX Settembre, in prossimità del Monumento ai Caduti e arrivo in Via della Pace.

L'edizione 2025 sarà scandita da due momenti istituzionali di profondo significato che vedranno, alle ore 9:15, sul Lungomare XX Settembre, in occasione del Centenario dell'inaugurazione del Monumento ai Caduti (luglio 1925), la scopertura di una targa celebrativa e, all’arrivo della “camminata”, in Via della Pace / Regione Cà di Marco, l’inaugurazione di un’altra targa in ricordo di Stipanesku Toma, giovane prigioniero di nazionalità austro-ungarica della Prima Guerra Mondiale che, nel 1917, a seguito dello scoppio di una mina, perse la vita durante la realizzazione della strada di collegamento Pietra Ligure / Ranzi. Strada poi rinominata "Via della Pace" per volontà della popolazione e degli stessi prigionieri che, insieme, vi piantarono un ulivo, tuttora rigoglioso, come simbolo di speranza e fratellanza.

La manifestazione e la posa delle due targhe celebrative sono realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio “Matetti da Pria”, “MASCI”, UniTre Borgio Verezzi – Pietra Ligure, ASD Run Riviera Run, Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, Circolo Giovane Ranzi e “Facciamo Centro”.

“Si tratta di una intera mattinata dedicata alla condivisione dei valori della pace, della democrazia, della gentilezza, della civiltà e della fratellanza – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli Assessori alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino e al turismo e cultura Daniele Rembado a nome di tutta l’Amministrazione comunale - Come amministrazione comunale abbiamo voluto unire la “Camminata della Gentilezza”, iniziativa squisitamente “gentile”, gratuita, inclusiva e aperta a tutti e la memoria di due momenti significativi della nostra storia, legati alla prima Guerra Mondiale, per coniugare i valori civili e umani della memoria storica con i principi di inclusività, pace e solidarietà che promuoviamo come “Città Gentile” ormai da più di tre anni”.

“Abbiamo voluto coinvolgere attivamente le associazioni del nostro territorio e, in modo particolare, i “Matetti da Pria”, “MASCI”, UniTre Borgio Verezzi – Pietra Ligure, ASD Run Riviera Run, Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, Circolo Giovane Ranzi e “Facciamo Centro”, che ringraziamo di cuore per l’impegno profuso, proprio perché, quello di domenica, sia un momento di riflessione storica e, contemporaneamente, celebrazione dei valori positivi che animano profondamente la nostra comunità. Siamo convinti che l’iniziativa che andremo a vivere tutti insieme domenica mattina sia una occasione di "memoria attiva" e di "gentilezza civica", dove il ricordo del passato si fonde con l'impegno per un presente di pace e coesione”, continuano il sindaco e gli assessori.

“Nel 2022 Pietra Ligure è diventata ufficialmente il primo “Comune Gentile” della Liguria, il 40° in Italia, e con il “Grow Semi di consapevolezza”, di anno in anno, vogliamo rinnovare l’impegno preso con l’adesione al “Movimento Internazionale Italia Gentile” e con la “Camminata della Gentilezza” vogliamo “muoverci” tutti insieme, puntando a migliorare continuamente la nostra vocazione di “Comune Gentile” e condividere con le associazioni e tutta la nostra comunità, idee, pensieri, gesti, progetti e azioni concreti sul fronte delle relazioni di comunità, della coesione e inclusione sociale, valorizzando la sostenibilità e la complessiva qualità di vita delle persone e, contemporaneamente, a promuovere una riflessione profonda sulla nostra società. Vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti, domenica mattina!”, concludono De Vincenzi, Pastorino e Rembado a nome di tutta l’amministrazione.