Alassio, nuova mostra alla Galleria Artender: l’artista Vanessa Di Mario espone “Re-Start”

Sarà interamente dedicata al tema delle case di riposo, la mostra “Re-Start” che l’artista Vanessa Di Mario inaugurerà sabato 13 dicembre alle ore 17.30 alla galleria Artender, in Passeggiata Cadorna 53 ad Alassio. Uno sguardo curioso e contemporaneo sulla vita quotidiana degli anziani.

Vanessa Di Mario, autodidatta e appassionata d’arte, predilige la tecnica dell’acquerello, attraverso cui racconta attimi e impressioni della realtà che la circonda. L’immediatezza del mezzo le consente di esprimere emozioni dal vero; la fotografia, che accompagna da tempo il suo percorso creativo, diventa invece lo strumento per fissare nel tempo ciò che la ispira.

“Gli acquerelli diventano finestre su attimi semplici e sorprendenti, ricordandoci che ogni giorno, a ogni età, può essere un nuovo inizio”, afferma Carla Paura, arteterapeuta e curatrice della mostra.

Nel corso degli anni, l’artista ha partecipato a numerose esposizioni, personali e collettive, in diverse città italiane, vivendo ogni occasione come un momento di confronto e crescita professionale. La sua formazione è frutto di studio personale: osserva, legge, esplora la storia dell’arte e dialoga idealmente con gli autori del passato e con i contemporanei. Le sue opere nascono da ciò che incontra ogni giorno, lasciando che la bellezza emerga mentre cammina, sperimenta e osserva.

“Questa mostra ci invita a superare lo stereotipo dell’anziano fragile o isolato, rivelando invece una quotidianità viva, fatta di gesti pieni di significato”, conclude Carla Paura.

La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Alassio, sarà aperta al pubblico dal 13 dicembre al 4 gennaio 2026, orario 16-19. Ingresso libero.