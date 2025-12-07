Il vescovo Marino in visita ad Albisola: "Dio sogna cose belle per noi: confidiamo!"

Prosegue la visita del vescovo Calogero Marino nella zona pastorale Albisole-Celle Ligure-Stelle sul tema del Sinodo della diocesi di Savona-Noli "Prendi il largo, confidando". Questa mattina nella Chiesa Nostra Signora Stella Maris, nella frazione Capo, ha presieduta la santa messa, concelebrata dal parroco don Germano Grazzini e al cui termine ha incontrato i fedeli presenti.

"Diamo il benvenuto al vescovo Calogero, che sta compiendo la sua visita pastorale nella nostra zona pastorale - ha detto don Grazzini all'inizio della celebrazione - Siamo contenti di averlo qui con noi oggi per il momento più importante della sua visita. Lo ringraziamo per la sua guida spirituale e per ciò che ci sta regalando come tracce per il futuro della nostra comunità". "Ringrazio don Germano per come mi ha accompagnato e mi è stato vicino in questi giorni - gli ha risposto monsignor Marino - Sono contento di essere qui con voi per questa visita, che è stata arricchita dalla visita ai malati, cosa che mi sta molto a cuore".

"L’Avvento è un tempo di cammino in cui, tra gli altri, ci accompagna la figura biblica di Giovanni - ha affermato monsignor Marino durante l’omelia - Con lui termina l’Antico Testamento e inizia il Nuovo: è colui che prepara la via del Signore, il suo precursore. È una figura che mi è molto simpatica, perché 'sparisce' e mi fa pensare che talvolta anch’io dovrei 'sparire', seguendo il consiglio di papa Leone XIV a noi vescovi."

"L’invito per questa visita pastorale è confidare di più nel Signore - ha proseguito - Stiamo vivendo il tempo dopo il Sinodo e la visita ha lo scopo di dare un primo inizio a quel sogno che il Sinodo stesso ci ha consegnato: una Chiesa fraterna e missionaria. Per questo non dobbiamo accontentarci del 'minimo'. Nella preghiera che ho scritto per la visita esprimo le cose bellissime che il Signore sta sognando per noi. Oggi la Chiesa in Occidente vive un tempo di crisi e declino: facciamo fatica, i giovani non sono tanti, eppure Dio sta sognando cose bellissime per noi."

"Occorre aprirci alla novità di Dio, fare spazio alle cose nuove, che forse non lo sono del tutto, forse sono le cose di sempre ma fatte in modo nuovo, più sinodale e fraterno - ha sottolineato - Usciamo dal nostro guscio individualistico di solitudine per costruire insieme. La sfida è una fraternità nutrita dall’Eucaristia. Essere cristiani vuol dire rendere gloria a Dio, vivere della Sua gloria, seguendo uno stile di vita convertito dalla Sua misericordia. Preghiamo perché ciò accada anche nella quotidianità della vostra zona pastorale e nella vostra parrocchia."

La visita pastorale proseguirà domani, lunedì 8 dicembre, alle ore 16 ad Albissola Marina con l’incontro insieme alle Figlie di Maria Vergine Immacolata. Nello stesso giorno monsignor Marino incontrerà i fedeli delle parrocchie di Stella nella frazione San Martino. Nel fine settimana del 13 e 14 dicembre presiederà le messe nelle parrocchie San Michele Arcangelo, Santa Maria Assunta e San Giorgio di Celle Ligure.

Domenica 14 dicembre dalle 18 alle 20 nella Parrocchia San Matteo Apostolo, nella frazione Luceto, il vescovo incontrerà i giovani dai 18 ai 30 anni. La conclusione della visita pastorale si terrà sabato 20 dicembre alle 20:30 nuovamente al Santuario della Madonna della Pace. Il giorno dopo monsignor Marino incontrerà i fedeli della frazione Ellera.