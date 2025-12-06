Carcare, successo per il concerto della pianista Cinzia Bartoli organizzato dal Lions Club Valbormida

Si è svolto ieri, venerdì 5 dicembre, nella Chiesa Parrocchiale della Località Vispa, a Carcare, il Concerto di Natale organizzato dal Lions Club Valbormida. “Una serata emozionante – dicono dal Lions Club Valbormida - che ha richiamato un pubblico numeroso, accorso per condividere un momento di musica, solidarietà e comunità in vista delle festività natalizie”.

Protagonista dell’evento è stata la pianista Cinzia Bartoli, che ha regalato al pubblico un programma di musica classica coinvolgente e raffinato. Le sue interpretazioni hanno saputo catturare l’attenzione e il cuore dei presenti, culminando in un lungo e caloroso applauso, segno dell’apprezzamento e della forte partecipazione emotiva della platea.

Oltre al valore artistico, il concerto ha avuto anche un importante scopo benefico. Grazie alla generosità dei partecipanti, la serata ha permesso di raccogliere 750 euro, che saranno destinati all’acquisto di buoni spesa da donare alla Parrocchia di Carcare. La parrocchia, da anni impegnata nel sostegno alle famiglie più bisognose, potrà così offrire un aiuto concreto in vista del Natale, contribuendo a portare serenità anche a chi si trova in difficoltà.

“Esprimiamo gratitudine alla pianista, alla parrocchia e a tutto il pubblico presente – dicono -, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino un importante esempio di come cultura e solidarietà possano unirsi per fare del bene alla comunità. Un concerto che ha riscaldato i cuori, non solo per la bellezza della musica, ma per il forte spirito di condivisione che ha saputo creare”.