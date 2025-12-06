Tra i caruggi di Bergeggi alla scoperta del presepe vivente

A Bergeggi torna il presepe vivente.

I suggestivi caruggi del paese si trasformano in un angolo di storia e tradizione natalizia. “Vi aspettiamo per percorrere insieme un cammino guidato alla scoperta di antiche arti e mestieri tra figuranti in abiti d’epoca”, dicono dalla Proloco di Bergeggi. Il percorso termina in piazza XX Settembre per assistere all’esibizione dei bimbi della scuola d’infanzia e della scuola elementare Sandro Pertini. Sempre in piazza XX Settembre un punto di ristoro per i partecipanti.

L’evento è a libera partecipazione, ma è necessario prenotare entro le 16 di sabato 13 dicembre.

Primo turno ore 16.30 – Secondo turno ore 16.50

Lunghezza: 1 km circa - Dislivello: 80 metri circa

Attrezzatura necessaria: scarpe comode, abbigliamento adatto, acqua.

Costumi realizzati da Giuseppina Traverso. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Bergeggi, è organizzato da L’Îzua Odv Storico Sociale Culturale in collaborazione con Circolo Ricreativo Bergeggino e il suo chef Nevio Tonello, Associazione Proloco Bergeggi Aps, scuola elementare Sandro Pertini, scuola infanzia, Protezione Civile e Polizia Municipale di Bergeggi.

