Piogge e qualche nevicata tra il 24 e il 25 Dicembre: le previsioni di Datameteo per la settimana

Le correnti atlantiche nel corso della settimana si riapproprieranno della scena con una perturbazione che nel suo cammino da Ovest verso Est si sconterà con lo scudo alpino tra la sera del 24 e il 25 giorno di Natale. Piogge in Liguria e neve solo sulle parti confinali dei rilievi, comprese le Alpi meridionali ed occidentali. Qualche precipitazione sparsa anche sul alto torinese e su Piemonte orientale.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 20 Dicembre a giovedì 23 Dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con nebbie e foschie mattutine e serali sui bassipiani con gelate.

Termometro sui valori in netta diminuzione sui valori massimi. Le stesse temperature minime saranno inferiori, in presenza di nebbie. Al mare nubi anche basse in un cielo caotico, con qualche schiarita

Minime in pianura intorno 0- 3°C e massime 5- 6°C. Al mare minime intorno 5- 7°C e massime 10-11°C

In pianura moderati da Sud Ovest, forti in montagna, al mare forti da Nord

Da venerdì 24 Dicembre

Cielo coperto piogge dalla mattinata su Liguria di ponente, nevischio su basso Piemonte.

