Come Vincere Scommesse Sul Basket

Uno degli sport più popolari al mondo, il basket è anche un'ottima fonte per scommesse redditizie e di grande valore. Dalla NBA, passando per il basket europeo e arrivando al nostro NBB, le scommesse sul basket sono un'ottima opzione per gli amanti di questo appassionante sport.

Oltre ad essere un'ottima fonte di scommesse, scommettere sul basket rende ancora più emozionante guardare lo sport, con ogni canestro che ti avvicina a una scommessa vincente.

In questo articolo ti insegnerà passo dopo passo per essere un giocatore di successo scommettendo sul basket.

Siti di scommesse

Il primo passo per scommettere sul Basket è scegliere un sito di scommesse online che ti offra opzioni di scommessa su questo sport, soprattutto sui migliori campionati del mondo, come ad esempio NBA e NBB.

È importante notare se il sito scelto offre anche una buona varietà di mercati, come illustreremo in questo articolo.

Di seguito indichiamo ai nostri lettori il sito di accesso 22Bet login per guardare e scommettere sulla finale NBA del 2019 tra Toronto Raptors e Golden State Warriors. Tieni presente che il sito offre anche un'ampia varietà di sport per te e i tuoi amici su cui scommettere.

Mercati di basket

Valutiamo ora i principali mercati su cui possiamo scommettere in una partita di Basket. Non tutti sono disponibili su tutti i siti, quindi vale il consiglio che abbiamo dato nell'argomento precedente, scegli attentamente il tuo sito di scommesse prima di effettuare il deposito.

Moneyline (o 1x2)

Questa è la scommessa più semplice, consiste solo nello scegliere il vincitore della partita. La stragrande maggioranza dei siti di scommesse considera il risultato che conta gli straordinari. Ma hai anche la possibilità di scommettere solo sui tempi regolamentari.

Handicap (o diffusione)

Il mercato Spread, chiamato anche handicap, non è altro che la differenza che farà finire il gioco.

Punti totali (sopra o sotto)

In questo mercato non devi preoccuparti di chi vincerà la partita o quale sarà il margine di vincita. Devi solo indovinare se il punteggio totale, sommando le due squadre, sarà superiore o inferiore a un determinato numero.

Analisi

Ora che conosci i principali mercati per le scommesse online nel basket, ecco alcuni suggerimenti per andare d'accordo e rimanere positivo a lungo termine, che è l'obiettivo di ogni giocatore d'azzardo:

Fattore casa

Il fattore casa è molto importante quando si parla di basket. La pressione che i tifosi esercitano sui giocatori, e sugli arbitri, finisce per fare molta differenza nel risultato finale e in alcuni campionati è ancora più importante. Rivedi la storia di ogni squadra quando gioca in casa e fuori per avere un'idea più dettagliata della forza della squadra che gioca nei loro domini. Un altro fattore importante a questo proposito è che le squadre possono considerare normale perdere una partita fuori casa, ma non in casa.

Lesioni e appropriazione indebita

Riuscite a immaginare di scommettere bei soldi sui Los Angeles Lakers, e al momento della partita scoprire che LeBron James è infortunato? Per non farsi cogliere di sorpresa, è molto importante tenersi aggiornati sulle novità del campionato su cui si vuole scommettere. Questo è anche il motivo per cui non dovresti scommettere alla cieca su campionati di cui non hai molte informazioni, come i campionati asiatici o africani.

Motivazione

Questo è un fattore da tenere sempre in considerazione in qualsiasi gioco che coinvolga degli esseri umani. Siamo tutti motivati ​​dalla motivazione e non mancano esempi di quando una squadra più debole ha superato una squadra più forte in gara e forza di volontà. Quindi analizza quale squadra è più motivata a vincere prima di scommettere. La classifica del campionato ci dice se le squadre stanno ancora lottando per qualcosa in campionato.

Guarda le partite

È molto difficile per un giocatore avere successo in uno sport che non guarda e che non gli piace davvero. Guarda quante più partite di basket puoi e segui da vicino le squadre del campionato su cui hai scelto di scommettere. Col tempo diventerai un esperto di quelle squadre e avrai una "sensazione" molto precisa su quale squadra avrà difficoltà a giocare contro un'altra. Anche le scommesse live sono estremamente divertenti e possono essere molto redditizie.