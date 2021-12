Finale, un Natale di ripartenza e solidarietà per la Compagnia di San Pietro

Vuole essere il Natale della ripartenza quello oramai alle porte, anche per la Compagnia di San Pietro di Finale.

L'associazione finalese ha deciso di lanciare un primo segnale di ripartenza scaldando il pomeriggio dell'antivigilia, quindi nella giornata di domani 23 dicembre, di chi passerà per le vie del centro di Finalmarina con vin brulé e ravioli fritti dal banchetto che verrà allestito in collaborazione col Comune all'incrocio tra via Pertica, via Garibaldi e via Rossi dalle ore 16.

Le iniziative però non si fermeranno qui. Nelle scorse settimane la Compagnia ha avviato, presso le attività commerciali locali dimostratesi molto aperte e disponibili all'idea, una raccolta di regali natalizi da consegnare alle famiglie finalesi in maggiore difficoltà per donare loro un sorriso in questo periodo dell'anno.