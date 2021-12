Balneazione per i disabili: approvato in Regione l'emendamento per stanziare 50mila euro al Terzo Settore per la gestione

E’ stato approvato all’unanimità l'emendamento al Collegato della Legge di Stabilità regionale 2022 presentato in Consiglio Regionale dal consigliere del Pd Roberto Arboscello per chiedere la messa a Bilancio di previsione 2022-2024, la cifra di 50mila euro da destinare agli enti del terzo settore che gestiscono progetti per l’accoglienza e l’accompagnamento in mare dei disabili.

"Sono orgoglioso di questo risultato, del quale ringrazio la maggioranza e la Giunta Toti per la collaborazione istituzionale, al di là dei colori politici - afferma il consigliere dem savonese - E’ una proposta che ho voluto fortemente e che ho elaborato dopo aver conosciuto a fondo questo tipo di realtà, non solo a livello regionale".

"Rendere o mantenere una spiaggia pubblica accessibile alle persone disabili garantendo personale qualificato e servizi di accoglienza è un obbligo morale che va nella direzione di ridurre le diversità - aggiunge Arboscello - Mi ero preso un impegno con i tanti volontari, spesso famigliari di persone con disabilità, che assicurano questo servizio e sono felice di essere riuscito a mantenerlo".

"Queste risorse - sottolinea ancora - vanno a supportare realtà importanti e virtuose che portano avanti progetti economicamente sostenibili e socialmente inclusivi e funzionali. Tra queste vi è il progetto 'Scaletto senza scalini' di Savona (patrocinato da Regione Liguria) per permettere alle persone disabili di usufruire gratuitamente di uno spazio riservato e accessibile, affinché chiunque possa godere della balneazione e del mare che spero possa usufruire come altre realtà di questo sostegno" conclude.