25 aprile, tutte le celebrazioni comune per comune in provincia di Savona

Concerti, fiaccolate, cortei e deposizioni di corone d'alloro nei Monumenti ai Caduti di Savona e di tutta la provincia si svolgeranno domani in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile.

SAVONA

Giovedì 24 aprile con concentramento alle 19.45 prenderanno il via i cortei con fiaccolate organizzati da ANPI, FIVL, ARCI e dalle SMS verso piazza Martiri accompagnati dalla banda Forzano. Alle 21 deposizione di una corona d'alloro al Mionumento della Resistenza, intervento del sindaco e orazione ufficiale di Sergio Cofferati.

Venerdì 25 aprile ricorrerà l'ottantesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista. Alle ore 10 al Sacrario dei Caduti alla Resistenza, nel Cimitero Monumentale di Zinola, si terrà la deposizione di una corona d'alloro e l'Aned Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti leggerà il "Giuramento di Mauthausen". A seguire la messa sarà celebrata dal vicario generale della Diocesi di Savona-Noli Don Camillo Podda. Alle 11.30 in Piazza Mameli deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti. Per la cerimonia sarà a disposizione un servizio bus gratuito. La partenza è fissata alle ore 9:30 da Piazza del Popolo (ex pesa pubblica).

Sempre la mattina del 25 aprile alle 11, sempre per Connexion, va in scena al Priamàr l'opera monumentale di Davide Dormino dal titolo Semi - collocata sul prato adiacente all'area archeologica esterna, nel fronte nord della fortezza - che sarà presentata in collaborazione con Savona (R)Esiste, manifestazione organizzata da ANPI, sempre al Priamàr, dalle 11 alle 24. Sulla Fortezza, a partire dalle ore 11 del mattino, il Comitato Provinciale ANPI propone attività multidisciplinari adatte ad ogni età:

La Fortezza del Priamar inoltre accoglie l’edizione 2025 di 25 Aprile (R)Esiste. Dalle ore 14 fino alla mezzanotte, l’intera area si trasformerà in un centro pulsante di attività, con concerti, esposizioni, stand, laboratori creativi, animazione per bambini e momenti di approfondimento. Cuore simbolico della giornata è la mostra Donne, una lotta senza tempo, ospitata negli spazi del Palazzo del Commissario e della Cappella Sconsacrata, visitabile fino al 1° maggio. L’esposizione, affiancata da proiezioni tematiche sulla Resistenza e sulla Costituzione, è promossa da ANED, ISREC, CGIL, Fondazione Cento Fiori e ANPI.

Piazza della Cittadella accoglierà numerose associazioni del territorio – dall’ANPI a Emergency, da Libera ad Arci, passando per Legambiente e OneLove – offrendo un’occasione di confronto tra le diverse anime dell’impegno civile. A partire da mezzogiorno, la zona accanto al Palazzo della Sibilla ospiterà il “merendino di Matassa”, pranzo al sacco condiviso, accompagnato da interventi al microfono e musica dal vivo. Non mancheranno le attività ludiche per i più piccoli, curate da Anteas e Ludobus ProgettoCittà, mentre dalle 18.30 il piazzale del Maschio si animerà con concerti fino a mezzanotte.

ALASSIO e LAIGUEGLIA

Le Città di Alassio e Laigueglia celebrano il 25 Aprile, 80° anniversario della Festa della Liberazione

“Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere giustizia sociale senza libertà” è la frase del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, originario di Stella, in provincia di Savona, scelta quest’anno da A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia in occasione del 25 Aprile, nell’80 anniversario della Festa della Liberazione.

Il programma della giornata prevede: a Laigueglia, alle ore 9.30, raduno in Piazza della Libertà e deposizione delle corone di alloro al Monumento e alle Lapidi ai Caduti; saluto dell’Amministrazione Comunale di Laigueglia, di ANPI e del consigliere regionale Jan Casella. Ad Alassio, alle ore 10.30, raduno in Piazza della Libertà e Santa Messa; saluto del sindaco di Alassio Marco Melgrati; saluti dell’A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia; orazione del consigliere regionale e consigliere comunale Jan Casella; brani musicali eseguiti dal vivo dalla “Ollandini Casual Orchestra” dell’Istituto Comprensivo Statale di Alassio; deposizione delle corone di alloro nell’atrio del Comune, ai Monumenti ai Caduti, al Monumento degli Alpini e alla Lapide posta sul Pontile Bestoso.

In caso di pioggia la Santa Messa si svolgerà presso la Collegiata di Sant’Ambrogio, al termine della cerimonia civile.

ALBENGA

Albenga, Città Medaglia d'Oro al Merito Civile, si prepara a celebrare l'80° anniversario della Liberazione con un programma ricco di eventi che onoreranno la memoria di chi ha lottato per la libertà e la giustizia. Il 24 e il 25 aprile, la città si riempirà di riflessioni storiche, momenti di commemorazione e occasioni di festa collettiva.

24 aprile: Ore 20.45 Fiaccolata “Cammino della Memoria”. Ritrovo in via Fiume – ex case Incis

25 aprile: Ore 9.00 Funzione religiosa nella Cattedrale S. Michele Arcangelo; Ore 9.45 Deposizione fiori al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre; Ore 10.00 Corteo verso Piazza del Popolo e deposizione corona d’alloro al Monumento dei Partigiani; Ore 10.15 Orazione Ufficiale di Giovanni Lunardon, docente di storia e consulente ISREC SV.

A seguire Corteo verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri (percorso: Viale Martiri della Libertà – Viale Italia – Lungomare C.Colombo sosta al cippo nei pressi della piscina comunale - con l’accompagnamento del Corpo Bandistico G.Verdi.

Ore 18.00 Concerto della Liberazione nei Giardini Pubblici Libero Nante. Esibizione dell’accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli”.

ALBISOLA SUPERIORE/ALBISSOLA MARINA/ STELLA

Fiaccolata della Liberazione. Partenza alle 20.00 dal Comune di Albissola Marina, accompagnati dalla Banda Cardinal Cagliero di Varazze. Percorso: piazza del Popolo, piazza Rossello, attraversamento presso i Bagni Lido, passeggiata degli Artisti fino ad Albisola Superiore, via IV Novembre, via San Pietro, via XXV Aprile, corso Mazzini, via Turati. Punto di distribuzione delle fiaccole: piazza del Popolo, piazzale Marinetti. Arrivo e conclusione ad Albisola Superiore, presso la Società Operaia Cattolica “San Nicolò”.

Interventi del Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, del Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e del Sindaco di Stella Andrea Castellini. Orazione conclusiva della Professoressa Licia Valente, nipote della Partigiana Rosalba Panigo (Pina). Al termine momento di preghiera di Don Giuseppe Pometto, della Chiesa Parrocchiale di S. Nicolò, in commemorazione ai Caduti. (La Fiaccolata non si svolgerà in caso di maltempo. Ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di via alla Massa – Albisola Superiore).

ALBISOLA SUPERIORE

Venerdì 25 aprile ore 8:30 – Partenza delegazione dal Comune per deposizione corone. Ore 8.45 – Deposizione corona presso Monumento dei Caduti di Ellera. Ore 9:15 – Deposizione corona Pannello caduti al Cimitero della Pace. Ore 9:30 – Deposizione corona Monumento ai Caduti degli Alpini. Ore 9.50 – Deposizione corona atrio del Palazzo comunale. Ore 10:00 – Deposizione corona monumento ai Caduti salita Chiesa S. Nicolò.

ALBISSOLA MARINA

Venerdì 25 aprile ore 8.30 deposizione corone a cippi, targhe e lapidi ai Caduti per la Libertà presenti sul territorio. Partenza da Piazza del Popolo. ore 9.30 deposizione di corone al monumento "Bambina" di Angelo Ruga, dedicato ai bambini di Terezin e alla Memoria e al monumento di Leoncillo sulla passeggiata degli Artisti dedicato ai Caduti di tutte le guerre. Interviene il sindaco Gianluca Nasuti.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Venerdì 25 aprile l’Amministrazione Comunale e l’A.N.P.I. sezione di Borghetto Santo Spirito celebrano la Festa nazionale della Liberazione, che si svolgerà con il seguente programma: Ore 9,50 Raduno delle autorità e dei partecipanti in piazza S.Antonio; Ore 10,00 S.Messa in suffragio dei Caduti nella Parrocchia-Santuario di S.Antonio; Ore 10,30 Corteo sino a piazza Enrico Fermi presso il monumento ai Caduti. Commemorazione della giornata da parte del Sindaco. Orazione del rappresentante dell’ANED Marco Astegiano. Deposizione corona d’alloro: Ore 11,15 Corteo sino a Piazza Libertà presso il monumento alla Costituzione e deposizione fiori alla lapide ai Caduti di palazzo Pietracaprina.

BORGIO VEREZZI

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la sezione A.N.P.I. “Ettore Bocci” di Borgio Verezzi organizza un evento speciale per rendere omaggio alla Resistenza e ai suoi protagonisti. L’appuntamento è per giovedì 24 aprile alle ore 20:45, presso la Sala Consiliare di Borgio Verezzi. La serata, intitolata "Una festa per il 25 Aprile", sarà un sentito ringraziamento ai Partigiani e alla Liberazione, con un ricco programma che unirà testimonianze, musica e momenti di condivisione.

A Borgio Verezzi le celebrazioni del 25 aprile vedono in prima linea, oltre al Comune, anche il Gruppo Alpini e la S.M.S. Concordia Verezzi. Alle 9.30 cerimonia al Monumento ai Caduti nel piazzale della Chiesa di San Martino a Verezzi. Alle 10.45 cerimonia al Monumento degli Alpini nel piazzale antistante il Municipio. A seguire la cerimonia al Monumento ai Caduti in piazza San Pietro.

CAIRO MONTENOTTE

Venerdì 25 aprile a partire dalle ore 9:30 in piazza della Vittoria, verranno resi gli onori al Monumento ai Caduti e si terrà una preghiera al Monumento ai Partigiani, accompagnata dalla Banda Musicale “Giacomo Puccini”. A seguire, presso l’Anfiteatro, si terranno i discorsi ufficiali di Leda Bertone e del sindaco Paolo Lambertini. La mattinata si concluderà con letture, riflessioni e momenti musicali a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo, degli studenti dell’I.I.S. Patetta di Cairo Montenotte e del Liceo G. Calasanzio di Carcare.

CELLE LIGURE

Programma delle celebrazioni del 25 aprile: Ore 09:00 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.Michele Arcangelo : Benedizione Corone; Ore 09:30 Lapide in Località Torre; Ore 09:45 Monumento ai Caduti in Località Pecorile; Ore 10:00 Monumento ai Caduti in Località Sanda; Ore 10:30 Partenza corteo nella sede dell'Aps e dell'Anpi in via Colla; Ore 10:45 Monumento ai Caduti Via Bernando Arecco; Ore 11.00 Cippo Fratelli Figucci via Sant'Antonio; Ore 11:15 . A seguire intervento del sindaco Marco Beltrame nella sala consiliare ed intervento del presidente della sezione Anpi di Celle Matteo Mantero. Esposizione degli elaborati sul tema della Resistenza nella sala consiliare a causa degli alunni delle scuole elementari e medie e degli ospiti della Fondazione N.S di Misericordia.

CERIALE

Venerdì 25 aprile, a partire dalle 10, autorità, associazioni, rappresentanze civili e militari e cittadini si ritroveranno in Piazza Nuova Italia, davanti al Palazzo Comunale, per dare avvio al corteo che, attraversando il cuore della città, raggiungerà Piazza XXV Aprile. Lì si terrà uno dei momenti più solenni della giornata: la deposizione della corona al Monumento al Partigiano, seguita dal saluto dell’Amministrazione comunale e dall’orazione ufficiale affidata a Erica Marzo, giornalista e nipote dei comandanti partigiani Pietro Maggio “Meazza” e Domenico Maggio “Meneghi”.

A rendere la ricorrenza ancora più intensa e carica di significato, sarà la presenza degli ultimi due partigiani in vita del territorio: Bice Comparato, staffetta partigiana conosciuta con il nome di battaglia “Angioletta”, oggi 99enne, e Agostino Raimondo, per tutti Pippo, “Giorgio” nella Resistenza, che ha compiuto 100 anni lo scorso novembre.

“Saranno con noi anche a pranzo al circolo. È un onore immenso poterli ascoltare e abbracciare”, afferma Dino Morando, presidente dell’Anpi di Ceriale.

La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione degli alunni delle scuole cerialesi, affinché la memoria della Resistenza non si fermi nei libri di storia, ma continui a camminare nei gesti e nelle coscienze.

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà nella Sala del Consiglio Comunale.

FINALE LIGURE

Consueto Consiglio Comunale in seduta straordinaria alle ore 9.30 seguito, a partire dalle ore 1030, dal corteo per le vie cittadine con la deposizione delle corone nei luoghi simbolo e ricordo della Resistenza e delle vittime del Nazifascismo in paese. Alle 11.30 il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele con gli interventi del sindaco Angelo Berlangieri, del dirigente del Polo Scolastico Daniele Scarampi e della presidente dell'Anpi locale Marta Dabove. Orazione ufficiale di Ennio Peluffo, segretario generale Funzione Pubblica Cgil Savona.



QUI IL DETTAGLIO

LOANO

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la città di Loano organizza una serie di eventi commemorativi per celebrare il 25 Aprile, giorno fondamentale nella storia della nostra Repubblica.

Programma della giornata :

ORE 11.00

Raduno in Piazza Italia davanti al Comune e partenza del corteo con la banda “S. M. Immacolata” di Loano. Deposizione di un mazzo di fiori al monumento alla Resistenza nei giardini “Sandro Pertini” sul mare.

ORE 11.20

Al monumento ai caduti sulla passeggiata a mare: apertura del Sindaco Luca Lettieri; saluto del presidente dell’ANPI di Loano, Giovanni Rovelli; intervento dei rappresentanti dell’Istituto S.S. Falcone di Loano. Orazione ufficiale di Anna Giacobbe, presidente Auser provinciale.

ORE 18.00

Santa Messa in Piazza dei Caduti in frazione Verzi.

Inoltre, è possibile visitare la mostra “Barbiana: Il silenzio diventa voce” della Fondazione Don Lorenzo Milani, dal 23 Aprile al 9 Maggio 2025 nel salone dei mosaici del palazzo municipale di Loano. Inaugurazione mercoledì 23 Aprile alle ore 16.00.

L'evento è realizzato in collaborazione con: I.S. Giovanni Falcone; Comune di Loano; ANPI – Sezione R. Boragine di Loano.

PIETRA LIGURE

L’Amministrazione Comunale di Pietra Ligure, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) e l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per l’80° Anniversario della Liberazione in programma venerdì 25 aprile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00 – Ritrovo in Piazza Martiri della Libertà, davanti al Municipio

Accoglienza dei partecipanti a cura degli alunni e degli studenti delle Scuole di Pietra Ligure, con il Coro “25 aprile” e letture commemorative. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà presso il Teatro Comunale “G. Moretti”

Ore 9.15 – Inizio della sfilata per le vie cittadine, accompagnata dalla Società Filarmonica “G. Moretti”. Durante il percorso è prevista la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e un omaggio al Monumento al Partigiano.

Ore 10.00 – Santa Messa nella Basilica “San Nicolò di Bari” in suffragio dei defunti.

Ore 10.45 – In Piazza San Nicolò, saluto del Sindaco Luigi De Vincenzi e orazione ufficiale della Dott.ssa Nadia Morachioli, rappresentante del Comitato Provinciale A.N.P.I.

Ore 11.45 – Deposizione di una corona al cippo commemorativo dei Caduti di Ranzi.

Tutta la cittadinanza e gli ospiti sono calorosamente invitati a partecipare a questo importante momento di memoria e riflessione.

QUILIANO

La serata del 24 aprile si aprirà con l’appuntamento delle ore 20:00, presso Piazza Caduti Partigiani, Quiliano, per la deposizione della corona al Monumento ai Caduti.

A seguire, la tradizionale fiaccolata che giungerà fino all’ex Società Aurora, frazione Valleggia, dove — dopo i saluti del Sindaco di Quiliano, del Sindaco del C.C.R.R., dei rappresentanti delle sezioni A.N.P.I. del territorio, del Sindaco del Comune gemellato di Fleurville, Patricia Clement, e l’intervento dell’On. Claudio Mardeloni del Comitato Nazionale A.N.P.I. — si svolgerà l’intervento musicale del gruppo “Klezmer Bridge Trio”, composto da Paola Esposito, Marco Pizzorno e Riccardo Mitidieri, che accompagneranno la conclusione della giornata dedicata all’80° anniversario della Liberazione con brani della Resistenza e della tradizione klezmer.

L’ingresso è libero.

Nella mattinata di venerdì 25 aprile 2025, alle ore 9:00, presso il Cimitero Comunale di Quiliano, si terrà la commemorazione dei partigiani quilianesi caduti Luigi Caroli, Santino Marcenaro e Francesco Rocca, presso il cippo situato dietro il cimitero. Seguirà, in località Roviasca, a partire dalle ore 10:30, un appuntamento di preghiera e riflessioni per i caduti della Resistenza. A seguire, rinfresco a cura del Circolo ACLI Roviasca. Infine, alle ore 13:00, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso Montagna, si terrà il pranzo garibaldino. La ricorrenza sarà oggetto di riflessioni anche nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Spotorno-Quiliano.

SPOTORNO

Appuntamento presso la sede ANPI di via Aurelia 60 per le 09.30,

L'avvio del corteo sarà per ore 10.00 con arrivo in piazza delle Vittoria per ore 10.30. A seguire alzabandiera, deposizione corona ai caduti, santa messa e interventi istituzionali.

Il concerto delle ore 21.00 è rinviato a giovedì 1° maggio.

STELLA

Appuntamento alle ore 10.00 nella Casa Natale di Sandro Pertini. Raduno ciclistico del Cap e dell'Ansaldo. Ore 11.30 corteo e omaggio delle autorità alla tomba del Presidente.

VARAZZE

Il 25 aprile, la città si riunirà per onorare ulteriormente la memoria dei caduti e dei combattenti della Resistenza. Dalla deposizione di corone alle lapidi di Lelio Basso e Emilio Vecchia dalle 9 alle 9.30, alla partecipazione al corteo che attraversa le strade di Varazze per giungere al monumento ai Caduti di tutte le guerre alle 10.00, ogni momento è carico di significato e riconoscenza. Dalle ore 10:30: i cittadini, le Rappresentanze Combattentistiche,le Autorità Civili e Militari si riuniranno presso il Palazzo Comunale. Il corteo, attraverserà le strade della città per deporre corone di fiori presso lapidi e monumenti simbolo della storia varazzina. Alle ore 11:00, la cerimonia si sposterà lungo la passeggiata a mare, culminando con l'alzabandiera presso il Molo Marinai d'Italia, seguito dalla deposizione di una corona in onore di Nello Bovani a Piazza Bovani. Le cerimonie ufficiali includono saluti del Sindaco Luigi Pierfederici e della Presidente della sezione ANPI di Varazze Francesca Agostini con l'intervento di Licia Cesarini del direttivo dell'Aned Savona-Imperia, accompagnati dalla musica della Banda Cittadina "Cardinal Cagliero".

