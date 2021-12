Grande Liguria: "Nel 2022 intendiamo partecipare alle comunali di Borghetto, Cairo e Noli"

"Un altro anno è passato ed è doveroso fare un bilancio della nostra attività politica" spiega in una nota Grande Liguria.

"Dopo l'esperienza delle regionali, prima prova elettorale dopo solo un mese dalla fondazione del movimento, abbiamo consolidato la nostra organizzazione sul territorio,e stretto rapporti politici con movimenti federalisti e indipendentisti soprattutto con Grande Nord, una realtà politica che ha preso il testimone nella rappresentazione degli interessi legittimi del nord abbandonato a se stesso da chi ha preferito cambiare indirizzo politico" prosegue.

"Abbiamo partecipato ad alcune elezioni amministrative con l'intento di costruire liste civiche che rappresentino il territorio e non i partiti per davvero rendere grandi le nostre cittadine, e per andare oltre la partitocrazia".

Nuove sfide ci attendono a cui intendiamo partecipare, come Borghetto, Cairo e Noli anche in quei casi soli o in compagnia, ma con una linea guida ben precisa, andare oltre la politica e ridare voce e consapevolezza ai cittadini. Auguri di Buone festa a tutti. Il 2022 sarà un anno di battaglie per il cambiamento e noi ci saremo" conclude Grande Liguria.