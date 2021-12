Problemi con la verifica del Green Pass al ristorante, una lettrice: "Io, vaccinata, spinta ad andarmene dalla mancanza di comprensione"

" Il giorno 25 di dicembre alle ore 12:30, come da accordi con la mia famiglia, mi trovavo all'ingresso di un ristorante della zona in attesa della verifica del Green Pass, rilasciatomi a ottobre 2021.

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera dalla signora E. C., residente a Calice Ligure, che condivide con noi un episodio accaduto nella giornata di Natale e " che vorrebbe essere uno stimolo di riflessione per tutti ".

Al momento della scansione, per un errore di lettura del QR Code, la certificazione risultava non valida. A questo punto, non in un contesto confidenziale, davanti a tutti, mi veniva chiesto se avevo fatto la vaccinazione, quante dosi e se potevo farmi da parte per lasciare libero il passaggio agli altri commensali. Umiliata, decido di lasciare il ristorante e la mia famiglia, già seduta all'interno, e di non condividere con loro il pranzo di Natale.

Scrivo queste parole stordita dal rumore dell'imbarazzante silenzio dei miei compaesani e dalla passività con cui vedendomi in evidente imbarazzo, ma in assoluta buona fede, non hanno mostrato un minimo di comprensione nei miei confronti; questo è il motivo che mi ha spinto ad andarmene invece di cercare la mail del certificato sul mio dispositivo o scaricarla dal sito ufficiale.