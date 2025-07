Porta a porta in piazza Martiri della Libertà, un cittadino: "La fila di mastelli una mancanza di rispetto al significato di questo luogo"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Buongiorno,

in qualità di residente in piazza Martiri della Libertà ho ben presente il significato che questa piazza ha per la città, testimoniato ogni anno la sera del 24 Aprile dalla partecipata cerimonia con corteo e fiaccole e autorevoli oratori. E durante l'anno dalla manutenzione accurata del prato con regolari e frequenti falciature.

Immaginare ora il perimetro della piazza contornato da una successione di mastelli maleodoranti esposti a essere lordati e rovesciati da animali e non solo, costituisce una cocente contraddizione con l'immagine suddetta. Ritengo infatti che il rispetto che le si porta non possa essere limitato ai giorni della celebrazione e poi essere sconciato negli altri giorni dell'anno.

Auspico pertanto si possa trovare una soluzione alternativa ai mastelli come è avvenuto per altre zone della città anche meno significative.

Cordiali saluti.

Giovanni Marrone".