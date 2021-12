Secondo lotto della passeggiata di Porto Vado: via alla manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori

Via alla manifestazione di interesse per l’affidamento per i lavori del secondo lotto della passeggiata di Porto Vado.

“Un progetto che abbiamo portato avanti da due anni ed un grande obiettivo sia sotto il profilo della riqualificazione urbana che della nostra amministrazione, mancava solo questo tratto che cambierà sicuramente il volto di Porto Vado con la connessa riqualificazione del polo nautico e una sua valorizzazione degli spazi e dei sistemi di gestione” ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

Verrà realizzato a recupero infatti un volume per l’attività sociale vadese. I lavori dovrebbero iniziare intorno alla metà del 2021 e dovrebbero durare circa un anno.

Il comune ha stanziato per l’intervento 2 milioni e 100mila euro e il progetto prevede la realizzazione di una spiaggia di uso pubblico con piscina, manufatti di servizio alla balneazione ed al rimessaggio delle piccole imbarcazioni.

Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate entro il 17 gennaio.