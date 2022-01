Inizieranno lunedì 10 gennaio in via Brunenghi a Finale Ligure i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, che risulta consulta o rimossa a seguito di passate lavorazioni che hanno interessato anche il manto stradale.

"Dalle ore 7 di lunedì 10 gennaio e fino a termine lavori previsti per giovedì 13 o venerdì 14 prestare attenzione alla segnaletica di divieto apposta in loco. Ci scusiamo per i possibili disagi" commenta l'assessore Marilena Rosa.