Ospedale Albenga, Crosetto (FdI): “La sanità è una cosa seria, avere un pronto soccorso è un nostro diritto”

“Un pronto soccorso ad Albenga? Non lo chiediamo solo noi, ma addirittura esiste un ordine del giorno firmato dai consiglieri di FdI e Pd che condividiamo in toto. Il nostro non è un atteggiamento ‘acchiappaconsensi’, ma è lo specchio della realtà di una comunità che pretende giustamente servizi sanitari adeguati e di livello”. Roberto Crosetto, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, si allinea alle considerazioni già espresse dal capogruppo in consiglio comunale Roberto Tomatis.

“Conosciamo bene la realtà ospedaliera e la rete sanitaria provinciale che, soprattutto a Ponente e in particolare ad Albenga, è carente e inadeguata. Lo si può toccare con mano. Esiste un ospedale che potrebbe essere il fiore all'occhiello per un bacino comprensoriale che abbraccia anche l'entroterra e invece è stato ridimensionato ed ha perso nel tempo forza e livello. Ecco perché - spiega Crosetto - ci siamo sentiti in dovere di sottoscrivere un ordine del giorno che impegna il Consiglio Comunale a fare pressione sulla giunta regionale e sul governatore Toti ad un intervento progettuale serio e costruttivo per Albenga. Queste non sono chiacchiere acchiappaconsensi, ma le richieste di un territorio che è stanco e stufo di attendere risposte che tardano ad arrivare”.