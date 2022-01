Borgio Verezzi, festeggiato il 225esimo anniversario del tricolore italiano (FOTO)

L'Amministrazione comunale di Borgio Verezzi, nella piazza antistante il Municipio, alla presenza delle Associazioni del territorio (Alpini, AIB protezione civile, Società Mutuo Soccorso, Vivere Verezzi), Polizia locale e Carabinieri, ha festeggiato il 225esimo anniversario del tricolore italiano.

Dopo l'alza bandiera e l'intervento del vicesindaco Pier Luigi Ferro, una rappresentanza degli alunni della scuola cittadina ha presentato la storia del nostro tricolore nato nel 1797 a Reggio Emilia e giunto fino a noi. Per l'occasione, è stata consegnata dal gruppo Alpini di Borgio Verezzi la bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci al sindaco Renato Daquino: verrà conservata in Municipio a ricordo di quei valorosi cittadini. L'associazione era stata fondata nel 1922 (un secolo fa) da chi aveva combattuto nella prima guerra mondiale. I borgesi e i verezzini, anche se per la maggioranza erano semplici contadini o lavoratori delle cave, si riunivano volentieri in particolare il IV Novembre per ricordare i sacrifici passati in guerra, ma anche per ribadire quei valori dell'unità d'Italia che la bandiera italiana rappresenta.