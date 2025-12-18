 / Eventi

Alassio, il "Concerto di Natale" illumina la chiesa di San Sebastiano a Moglio

L'appuntamento è fissato per il 21 dicembre alle ore 21

Domenica 21 dicembre alle 21, la chiesa di san Sebastiano a Moglio (Alassio) ospiterà il “Concerto di Natale” che vedrà esibirsi il coro “Deo Gloria” e l'ensemble d'archi dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra diretti da Don Danilo Galliani. Saranno eseguite musiche di J. S. Bach, D. Buxtehude, W. A. Mozart, J. Rutter e brani della tradizione natalizia. 

L'ensemble è composto da Constantin Ciobanu e Angela Zapolla, violino, Maddalena Vitali, viola, Simone Cricenti, violoncello e Francesco Simonassi, organo. L’Istituto Diocesano di Musica Sacra promuove la musica sacra nella Diocesi mediante la formazione degli operatori musicali: direttori di coro, organisti, animatori di assemblea, cantori ed è costituito con lo scopo particolare di formare operatori musicali per la liturgia. 

Il coro “Deo Gloria”, espressione dell’Istituto stesso, è attualmente composto da 30 elementi. Il coro “DG” accoglie coristi appartenenti anche ad altre formazioni canore, li prepara musicalmente e vocalmente, indirizzando i propri interessi allo studio e alla diffusione del repertorio sacro. All’interno di questo repertorio, particolare attenzione è rivolta alla riscoperta di molta letteratura che, ingiustamente trascurata, trova naturale collocazione all’interno dalle celebrazioni liturgiche. Il Coro è affidato a don Danilo Galliani, direttore dell’Istituto.

Redazione

